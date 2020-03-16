Hayat Çanakkale Zaferine dezenfektanlı hazırlık
AKTÜEL

Çanakkale Zaferi’ne dezenfektanlı hazırlık

Dünya harp tarihinde önemli yer tutan, “Çanakkale geçilmez” destanının yazıldığı Gelibolu Yarımadası’nda “Büyük Zafer”in 105’inci yılı törenlerinin hazırlıkları sürüyor. Bölgede peyzaj düzenlemelerinde son kontroller yapılıp gerekli görülen yerlerde yeşillendirme ve çiçeklendirme çalışması gerçekleştirilerek tören alanları hazır hale getirilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gelibolu'daki tarihi alan, törenlere hazırlanıyor
Gelibolu'daki tarihi alan, törenlere hazırlanıyor

Şehitler Abidesi’nde gerçekleştirilecek törenler için portatif tribün çalışmaları ve sahne kurulumları da sürüyor.

BAZI PROGRAMLAR İPTAL EDİLDİ

Çin’de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ülke genelinde mücadelenin tüm alanlarda başarıyla sürdürülebilmesi için alınacak tedbirler kapsamında İl Anma Komitesince planlanan etkinlikler programdan çıkarıldı. Bölgede, 18 Mart Çarşamba günü saat 09.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda anıta çelenkler bırakılacak, 14.30’da ise Şehitler Abidesi’nde törenler gerçekleştirilecek. Törenlerde, Türkiye’nin “gökyüzündeki milli takımı” Türk Yıldızları’nın gösterisi iptal edildi. Program kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş gemileri, Çanakkale Boğazı’nda geçit yapacak.

ZİYARETÇİ ALINMAYACAK

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı bünyesindeki ilaçlama ekipleri, Şehitler Abidesi ve çevresi ile törenin düzenleneceği platformları Kovid-19’a karşı alınan tedbirler kapsamında dezenfekte etti. Ekiplerin bu yöndeki çalışmaları 18 Mart’a kadar aralıksız sürecek ve tören günü alana termal kameralar kurulacak. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde tören alanına ziyaretçi alınmayacak, bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Mezarlara 11 bin şakayık ekildi

Şehitliğe ekilen şakayık çiçekleri
  • Eşsiz kahramanlıklarıyla isimlerini tarihe yazdıran, “Çanakkale geçilmez” destanının kahramanlarının Gelibolu Yarımadası’ndaki mezarları, binlerce şakayıkla Türk bayrağının renkleri olan kırmızı beyaza büründü. Peyzaj ekibi bünyesindeki bahçıvanlar, Türkiye’nin çeşitli illerinden getirilen 11 bin kırmızı beyaz şakayığı tek tek şehit mezarlıklarına dikti. Anma törenlerine sayılı günler kala bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, Türk bayrağının renklerine bürünen şehit mezarlığında duygusal anlar yaşadı.

Çanakkale’nin İdlibli şehitleri
HAYAT
Çanakkale’nin İdlibli şehitleri
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