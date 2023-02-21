Çanakkale'de umre için biriktirdiği parasını depremzedelere bağışladı

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Çanakkaleli Bayram dede, biriktirdiği hac parasını deprem bölgesinde kullanılmak üzere AFAD'a teslim etti.
Türkiye zor günler yaşıyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler 11 ilde büyük hasara sebep oldu. 41 bin kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından binlerce vatandaş evsiz kaldı.
Bir diğer yandan dün akşam saatlerinde, Hatay merkezli iki yeni deprem daha yaşandı. Depremin ardından gelen artçılar yeni hasar ve korkulara sebep oluyor.
Tüm Türkiye'nin tek yürek olduğu depremlerin ardından bir örnek davranış daha yaşandı. Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Soğucak köyünde yaşayan Bayram Bozkul, örnek bir davranışa imza attı. Bayram Bozkul, yıllardır umreye gitmek için biriktirdiği 40 bin TL’yi depremzedeler için deprem bölgesinde kullanılmak üzere AFAD’a bağışladı.
Bayram Bozkul, 73 yaşındaki Soğucak Köy Muhtarı Durmuş Çatak’a ile birlikte bankaya giderek umre parası olan 40 bin TL’yi AFAD hesabına yatırdı.