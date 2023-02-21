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Hayat

Çanakkale'de umre için biriktirdiği parasını depremzedelere bağışladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir vatandaş, umre için biriktirdiği 40 bin TL’yi asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesinde kullanılmak üzere AFAD'a teslim etti.

11:28 . 21/02/2023 Salı
IHA
Çanakkaleli Bayram dede, biriktirdiği hac parasını deprem bölgesinde kullanılmak üzere AFAD'a teslim etti.

Çanakkaleli Bayram dede, biriktirdiği hac parasını deprem bölgesinde kullanılmak üzere AFAD'a teslim etti.

Türkiye zor günler yaşıyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler 11 ilde büyük hasara sebep oldu. 41 bin kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından binlerce vatandaş evsiz kaldı.

Depremler devam ediyor

Bir diğer yandan dün akşam saatlerinde, Hatay merkezli iki yeni deprem daha yaşandı. Depremin ardından gelen artçılar yeni hasar ve korkulara sebep oluyor.

Örnek bir davranış

Tüm Türkiye'nin tek yürek olduğu depremlerin ardından bir örnek davranış daha yaşandı. Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Soğucak köyünde yaşayan Bayram Bozkul, örnek bir davranışa imza attı. Bayram Bozkul, yıllardır umreye gitmek için biriktirdiği 40 bin TL’yi depremzedeler için deprem bölgesinde kullanılmak üzere AFAD’a bağışladı.

AFAD'ın hesabına yatırdı

Bayram Bozkul, 73 yaşındaki Soğucak Köy Muhtarı Durmuş Çatak’a ile birlikte bankaya giderek umre parası olan 40 bin TL’yi AFAD hesabına yatırdı.


#Bayram Bozkul
#Durmuş Çatak
#afad
1 saat önce
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Çanakkale'de umre için biriktirdiği parasını depremzedelere bağışladı
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