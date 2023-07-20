Çankırı'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Son günlerde ülke genelinde artan orman yangınlarının ardından önlemlerini arttıran Çankırı Valiliği il genelindeki tüm ormanlara giriş ve çıkışların yasaklandığını duyurdu. Çankırı Valiliğinin sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda, il genelinde ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı kaydedildi.

Ankara'da tüm ormanlık sahalara giriş 30 Eylül tarihine kadar yasaklandı. Ormanlık alanlara sadece, Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünce sokak hayvanlarını beslemekle görevlendirilenler ve yetkili kamu görevlileri girebilecek.