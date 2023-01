Cansuyu 2022’de de mazlum ve mağdurun yanında oldu

Kurulduğu günden itibaren sayısı on milyonları aşan mağdur ve mazlumun imdadına koşan Cansuyu Derneği, 2022 yılında da milyonlarca insana ulaştı. Gerçekleştirdiği yardım çalışmaları ile milyonlara can suyu olan dernek, başlattığı projeler ile de bölgelerin ve insanların gelişimine etki etmeye devam ediyor.

CANSUYU 4 MEVSİM MAĞDURUN YANINDA

Yurt dışında olduğu kadar yurtiçinde de çalışmalarına devam eden Cansuyu, Türkiye’nin 81 ilinde de mazlum ve mağdura ulaşmak için gerçekleştirilen çalışmalarına 2022 yılında da arttırarak devam etti. Dernek ülke genelindeki temsilcileri eli ile tespiti gerçekleştirilen on binlerce vatandaşa gıda kolisi, maddi destek, giyecek, yakacak, acil insani yardımlar vb. gibi destekler ulaştırarak yılın 4 mevsiminde yanlarında oldu.

YÜZLERCE YENİ SU KUYUSU AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Hayırseverler ile muhtaçlar arasında köprü işlevi gören Cansuyu Derneği, su kuyusu projeleri ile 2 milyardan fazla insanın maruz kaldığı ve nihayetinde acı tablolar yaşanmasına vesile olan temiz suya erişim sorununun çözümüne katkı sunmak için faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu bağlamdaki çalışmalarını Asya ve Afrika kıtası ülkeleri başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde artıran dernek, 2022 yılında da bağışçıların destekleri ile insanlığın hizmetine sunulan yüzlerce su kuyusunun açılışını gerçekleştirdi.

KURBAN VE RAMAZAN’IN BEREKETİ TÜM DÜNYA’YA YAYILDI

Kurban Bayramı kapsamında Dünya’nın dört bir yanına ekipler gönderen Cansuyu Derneği, Kurban Bayramının bereketini ulaştıkları bölgelerde bulunan tüm Müslümanlara yaydı. Ekipler, bağışlanan kurban vekaletleri ile birlikte ulaştığı bölgelerde Kurban Bayramının birinci günü itibariyle vekalet kesimleri ve dağıtımlarını gerçekleştirdi. Onlarca ülkeye ulaşan Cansuyu ekipleri mazlum ve mağdurlara ulaşmak için binlerce kilometrelik yolculuk ile birçok bölgede hem kesim hem de dağıtımlarını gerçekleştirdi. Sayısı yüzbinleri aşan mazlum ve mağdurun sofrasına et girmesine vesile oldu. Sadece Kurban Bayramı döneminde değil, yılın her döneminde adak, şükür, akika kurban emanetlerinin kesimi gerçekleştirilmeye devam ediyor. Ramazan döneminde de Dünya’nın 4 bir yanına ulaşan Cansuyu, başta Türkiye olmak üzere Afrika ülkelerinde, Asya ülkelerinde, Filistin’de, daha birçok diyarda insanların sofralarına Cansuyu olmaya devam etti. Türkiye’de ki hayırseverlerin bağışlarını milyonların iftar sofrasında ki tabağına ulaştırdı.

YETİMLER UNUTULMADI, HER AY AYLIKLARI ULAŞTIRILDI

Binlerce yetime sahip çıkan Cansuyu, her ay binlerce yetime aylıklarını ulaştırarak, yetimleri yalnız bırakmadı. Yetimlerin her zaman yanında olan Dernek, Türkiye’den hayırseverler tarafından sponsorluk yöntemi ile ulaştırılan aylıkları çocuklara ulaştırdı. Yetimler unutulmadı.

YARDIMLARIN YANI SIRA BÜYÜK PROJELER DE DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz yıl birçok proje ile mazlum ve mağdura ulaşan Cansuyu, gerçekleştirdiği ve planladığı büyük eserler ile de kardeşlik köprülerinin örülmesine katkı sunmaya devam ediyor. 2022 yılında Filistin, Gazze’de Cansuyu tarafından inşa edilen ‘Oğuzhan Asiltürk Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi Kompleksi’ ile Gazze’deki işsiz insanların meslek edinerek, iş sahibi olmalarını sağlamayı hedefliyor. Bu yapılan kalıcı eser projesinin yanı sıra yine 2022 yılında Bangsomoro’da bir üniversite kampüsü inşası projesine başlandı. İnşasına başlanan kampüsün ülkede bulunan tek üniversite olacak olması ise projenin önemine işaret ediyor.

ÇALIŞMAYA ARALIKSIZ DEVAM EDECEĞİZ SARILACAK ÇOK YARA VAR

Bir yıl boyunca yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, 2022 yılında da durmadan çalışmaya devam ettiklerini belirterek, “Yaptığımız çalışmalar bir taraftan gerçek muhtaçların yüzünü güldürecek, zenginlerin ise sevap kazanmasını sağlayacak çalışmalardır. Kurulduğumuz günden bugüne durmadan yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz, edeceğiz. Kurulduğumuz günden bugüne bağışçılarımızın, aziz milletimizin emanetlerini mazluma, mağdura ulaştırmanın huzurunu yaşıyoruz.

Ancak gayretlerimizi daha da arttırarak devam edeceğiz. Çünkü, sarılacak çok yara, ulaşılacak çok diyar var. Kardeşlerimiz bizi bekliyor. Cansuyu Derneği olarak haritalar da bile bulunması zor diyarlara, kardeşlik köprüsü oluyoruz. Bizim için 2022 yılı da mazlum ve mağdurların yanında olarak, çalışmalarımızı arttırarak geçti. Bu vesileyle yürütülen çalışmalarımızda, yapılan büyük ve önemli işlerde, ulaşılan her insanda, sarılan her yarada, alınan her duada en büyük pay sahibi olan bağışçılarımıza ve milletimize teşekkür ediyor, hayırlı çalışmalarımız da desteklerini bekliyoruz” dedi.