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Hayat

Cansuyu arama kurtarma ekipleri deprem sonrası bölgede çalışmalara başladı

Cansuyu yardımlaşma ve dayanışma derneği’ne bağlı arama kurtarma ekipleri, kahramanmaraş’ta gerçekleşen 7.7’lik depremin ardından depremden etkilenen bölgelerde, afad'ın koordinesinde çalışmalarına başladı.

17:43 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cansuyu arama kurtarma ekipleri sahada.

Cansuyu arama kurtarma ekipleri sahada.

Adana'dan, Konya'dan, Samsun'dan, Ankara'dan ve İstanbul'dan yola çıkan Cansuyu Arama Kurtarma Ekiplerinden bölgeye ilk ulaşan Adana ekibi olurken, diğer bölgelerden yola çıkan ekipler de zorlu hava koşullarında bölgelerine ulaşmak için hareket halindeler.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne bağlı Arama Kurtarma ekipleri İstanbul, Ankara, Adana, Konya ve Samsun’dan yola çıkarak AFAD tarafından görevlendirildikleri ekipler Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Malatya ve Adana’da çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Çalışmalara ilk başlayan Adana’dan bölgeye ulaşan ekipler olurken, bölgeye doğru yolda olan diğer ekiplerin ise bölgede gerçekleştirilen arama, kurtarma çalışmalarına bugün gün içerisinde başlaması bekleniyor.

#Cansuyu
#deprem
#afet
10 dakika önce
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Cansuyu arama kurtarma ekipleri deprem sonrası bölgede çalışmalara başladı
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