Cansuyu arama kurtarma ekipleri deprem sonrası bölgede çalışmalara başladı

Adana'dan, Konya'dan, Samsun'dan, Ankara'dan ve İstanbul'dan yola çıkan Cansuyu Arama Kurtarma Ekiplerinden bölgeye ilk ulaşan Adana ekibi olurken, diğer bölgelerden yola çıkan ekipler de zorlu hava koşullarında bölgelerine ulaşmak için hareket halindeler.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne bağlı Arama Kurtarma ekipleri İstanbul, Ankara, Adana, Konya ve Samsun’dan yola çıkarak AFAD tarafından görevlendirildikleri ekipler Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Malatya ve Adana’da çalışmalarını gerçekleştiriyor.