Caretta carettaların yuvaları sorumsuzca talan edildi belediye hendek kazıp korumaya aldı

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde bulunan caretta carettaların Akdeniz'deki yuvalama noktalarından Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Titreyengöl, Boğaz ve Ulualan bölgelerinde, işaretlemeler ve tabelalarla yuvalar koruma altına alınmıştı. Ancak boğaz mevkiinin bir kısmında deniz kaplumbağalarının yuvaları kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tahrip edildi.

FOTOĞRAF 8 Alanya'nın Yeşilöz sahilinde kuluçka dönemine giren caretta carettalar, 16 Mayıs itibarıyla yumurtalarını sahile bırakmaya başladı. Koparılması yasak olan kum zambaklarının da çıktığı sahildeki caretta caretta yuvalarını bölgede oturan hayvansever Güldane Şahin, gönüllü olarak korumaya aldı. Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) Başkanı Şerefnur Kayhan'ın da destek verdiği Güldane Şahin, caretta caretta yuvalarını kontrol ederek bozulmaması için üzerlerine kendi yaptırdığı demir kafesleri yerleştirdi. Şu ana kadar sahilde 20 caretta caretta yuvası tespit edildi. Son dönemde yapılan kontrollerde ise yuvalardan birinin üzerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş yakıldığı tespit edilirken, yuvalardaki yumurtaların zarar görüp görmediği ise henüz belirlenemedi. Kum zambaklarının da bulunduğu sahilin üst kısmındaki kamış ve otluk alanın da ateşe verildiği görüldü. ALÇED Başkanı Şerefnur Kayhan, caretta carettaların bu sene daha fazla yumurta bırakacağını söylerken, Nasıl biz doğaya zarar veriyorsak hayvanlar da bizi eve kapatarak intikamını alıyor, bu kadar basit. Doğa dinlendi. Çünkü sahillerimiz gerçekten boş. Bunun akabinde turizmciler belki bana kızacak, onların da işleri açılsın inşallah ama duyarlı olmak zorundayız. İyi gidiyor. Geçen seneye oranla daha fazla yumurtlama olacağını düşünüyorum dedi. Yumurtlama sırasında caretta carettaları görüntülemeye çalışanların dikkat etmesi gerektiğini söyleyen ve görüntü çekmemelerini isteyen Kayhan, Gece olunca flaşlarını yakarak yumurtlama zamanında hayvanları çekmek için uğraşmasınlar. Yumurtlamaya geldiği zaman çekmesinler. Zira yumurtlama yapmadan geri dönüyorlar. Gündüzleri de çok dikkat etsinler. Yaklaşmadan ancak yumurtalarını bıraktıktan sonra uzaktan çekerek hayvanı ürkütmeden yumurtalarını bırakmasını sağlayana kadar hiçbir şekilde müdahalede bulunmayalım. Zira bunlar hassas hayvanlar. Korkar, ürker, yumurtalarını bırakmadan geri dönerler. Yumurtlama sürecinde 2- 3 kez, yumurtadan çıktıkları sahili tercih ederler. Biz nasıl 'İstanbullu, Ankaralıyız' diyorsak onlar da kendi çıktıkları yeri seçiyor. O yüzden 2- 3 kez tekrar tekrar denerler daha sonra maalesef yumurtalarını denize bırakarak uzaklaşırlar. O yüzden halkımızdan duyarlı olmalarını rica ediyorum. Gördüklerinde de lütfen yetkililere haber versinler diye konuştu. Yaklaşık 14 yıldır yuvaları gönüllü koruyan hayvansever Güldane Şahin de 3'üncü derece sit alanı olan ve kum zambaklarının da yetiştiği Yeşilöz sahiline yumurtalarını bırakan caretta carettaların yuvalarını korumak için gece gündüz çalıştığını anlattı. Güldane Şahin, şöyle dedi: Yumurtalı yuvamız şu an 20'ye ulaştı. Ama biliyorsunuz günümüzde koronavirüs var. Sokağa çıkma yasakları bitti. Sahilimize gerek Alanyalı gerekse başka şehirlerden çok kişi geliyor. İnsanlardan ricamız, lütfen çöplerinizi, özellikle poşetlerinizi sahilde bırakıp gitmeyin. Elimizden geldiğince mavimizi, yeşilimizi koruyalım. Ayrıca benim Alanya Belediyesi'nden bir ricam var. Burası çok güzel, bakir bir sahil. Lütfen buraya biraz daha özellikle yumurtalı yuvalarımızı kafeslemede kafes yardımı istiyorum. Biraz da güvenlik açısından burayı kontrol etmelerini rica ediyorum. Vicdandan eser yok: Caretta caretta yuvasının üzerinde ateş yaktılar Antalya'nın Alanya ilçesinde nesli tükenme tehlikesinden dolayı koruma altında olan caretta caretta kaplumbağaları yumurtalarını sahile bırakmayı sürdürüyor. Şu ana kadar tespit edilen 20 yuvayı gönüllü hayvansever Güldane Şahin korurken, yuvalardan birinin üzerinde ateş yakıldığı tespit edildi. Koruma altındaki kum zambaklarının da bulunduğu sahilin üst kısmındaki kamış ve otluk alanın da ateşe verildiği görüldü. BiP'te paylaş

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Yılda yalnızca bir kez kıyıya çıkarak kumsalda yuva yapıp yumurtalarını bırakan deniz kaplumbağalarından birinin yuvasının üzerinden geçen traktör, 100 civarı yumurtaya zarar verdi. Traktörün kumsala kadar gelen ve burada kuma saplanan bir arazi aracını kurtarmak için geldiği öne sürülürken traktörün yuvada oluşturduğu tahribat ve lastik izleri dikkat çekti.

OYNAT 01:00 ABD'de sahil güvenlik iplere dolanan dev kaplumbağayı böyle kurtardı ABD'nin New Jersey bölgesinde sahil güvenlik, 90 kiloluk bir caretta kaplumbağayı tehlikeli biçimde iplere dolanmış bir şekilde buldu. Sahil güvenliğin çabaları sonucunda, dev kaplumbağa kurtarıldı. O anlar sahil güvenlik tarafından görüntülendi. BiP'te paylaş

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Hendekli koruma

Tahrip edilen yuvanın yakınında 5 yuvanın daha olduğu görülürken diğer yuvaların da zarar görmemesi için Manavgat Belediyesi tarafından plaja uyarı yazıları asılıp, hendek kazılarak motorlu araçların girişi yasaklandı. Plajın etrafında ATV ve traktörlere ait çok sayıda lastik izi dikkat çekerken, karpuz kabuğundan peçetelere, plastik şişelerden teneke kutulara çok sayıda çöpün de etrafa saçıldığı gözlendi.

FOTOĞRAF 10 Kıyılarda görülen 2 kaplumbağa türünden biri olan Chelonia Mydas türü yeşil deniz kaplumbağalarının Kuşadası bölgesinde genellikle yetişkin olmayan türleriyle karşılaşılıyordu. Bugüne kadarki en büyük boyutta erkek yeşil deniz kaplumbağası karaya vurmuş halde bulundu. Kuşadası ilçesinin Güzelçamlı Mahallesi sahillerinde denizden çıkarılan erkek yeşil deniz kaplumbağasının inceleyen Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği, kaplumbağada herhangi bir yara ve kesi izine rastlamadı. Dev kaplumbağanın balıkçıların ağına takılıp boğulduğu veya denize atılan plastiklerden dolayı öldüğü tahmin ediliyor. Aynı saatlerde gelen 2'nci ihbarda da Sevgi Plajı sahillerinde yetişkin olmayan bir yeşil deniz kaplumbağasının ölü olarak kıyıya vurduğu tespit edildi. Her iki kaplumbağanın ölçümleri yapıldı. Alınan doku örnekleri DNA çalışması yapılması için Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji Bölümü'ne gönderildi. Kaplumbağalar ise plastik kirliliği ve denizel atıkların deniz canlılarına olan etkilerinin araştırılması için Dalyan'da bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) gönderileceği belirtildi. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, kaplumbağa ölümleriyle ilgili olarak şöyle konuştu: Güzelçamlı sahillerinde denizden çıkarılan erkek Yeşil Deniz kaplumbağasının incelemesini yaptık. Herhangi bir yara ve kesi izine rastlanmadı. Muhtemelen ağa takılarak, nefes almak için yukarı çıkamadığından boğularak ya da denize atılan plastiklerden dolayı öldüğünü tahmin etmekteyiz. Aynı saatlerde gelen ikinci ihbarda da Sevgi Plajı sahillerinde jüvenil bir yeşil deniz kaplumbağasının ölü olarak kıyıya vurduğunu tespit ettik. Her iki kaplumbağanın ölçümleri yapıldı. Alınan doku örnekleri DNA çalışması yapılması için Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji Bölümü'ne, kaplumbağalar ise plastik kirliliği ve denizel atıkların deniz canlılarına olan etkilerinin araştırılması için Dalyan'da bulunan DEKAMER'e göndereceğiz. Sürücü, kaplumbağaların Kşadası'nı beslenme alanı larak belirlediklerini tahmin ettiklerini belirterek, Genellikle etçil olan Caretta caretta iribaş deniz kaplumbağalarıyla karıştırılan otçul Yeşil deniz kaplumbağalarının özellikle jüvenil olanları, adını deniz tanrısı Poseidon'dan alan Posidonia oceanica türü deniz çayırlarıerişteleriyle beslenirler. Deniz erişteleri açısından çok zengin alanlara sahip olan Kuşadası körfezindeki ölen kaplumbağalara bakıldığında, Chelonia mydas türlerinin genelde jüvenil oldukları tespit edilmiştir. Muhtemelen küçük jüvenillerin Kuşadası kıyılarını beslenme alanı olarak seçtiklerini tahmin etmekteyiz. Bunların takiplerini devam etmekte ve bilim insanlarıyla paylaşmaktayız. Caretta caretta ve Chelonia mydas türü kaplumbağalar Kuşadası kıyılarını beslenme amacıyla kullanmaktadır. Kuşadası, deniz kaplumbağaları yuvalama alanları dışında kalmakta ancak 2012 yılından bu yana, her yıl 1 ya da 2 caretta caretta türü iribaş kaplumbağa yuva yaparak, yumurtalarını bırakmaktadır. Son yıllarda yapılan farkındalık çalışmaları nedeniyle deniz kaplumbağalarıyla ilgili kamu kurumları, turistik işletmeler ve vatandaşların duyarlılığı oldukça artmıştır. Bu kaplumbağalarla ilgili gerekli yardımları gösteren Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü'ne, Güzelçamlı Jandarma Komutanlığı'na, Güzelçamlı Balıkçı Barınağı görevlilerine ve duyarlı vatandaşlara teşekkür ederiz diye konuştu. Kuşadası'nda kıyıya vuran dev kaplumbağa görenleri şaşkına çevirdi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, erkek yeşil deniz kaplumbağası kıyıya vurmuş halde bulundu. Kuşadası ve çevresinde 2007'den bu yana tutulan kayıtlara göre kaplumbağa bugüne kadarki en büyük boyuta sahip. BiP'te paylaş

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Deniz kaplumbağası kumsalı ilan edilmeli

Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Hacettepe Üniversitesi'nden Dr. Ali Fuat Canbolat, tahrip edilen alanda inceleme yaptı. Plajda 300 metre yürüyen ve çok sayıda yuva tespit eden Dr. Canbolat, Boğaz mevkiinin deniz kaplumbağası yuvalama kumsalı ilan edilmesi gerektiğini söyledi. Uzmanlar tarafından plajda çalışmalar yapılıp durum tespitinden sonra elde edilen raporun bilim kuruluna sunulmasının ardından plajın yuvalama kumsalı olarak ilan edilebileceğini anlatan Dr. Canbolat, "Yuvalama alanı ilan edilirse en azından daha hassas olunur bu alanda. Tabi kaplumbağaların yuvalama dönemiyle turizm sezonu üst üste geliyor her yıl. O yüzden olabildiğince onları rahatsız etmemeye çalışıyoruz. Sonuçta dünya yalnızca insanlara ait değil. Bu alana zarar veren kişi ya da kişiler tespit edildikten sonra gerekli şekilde cezai işlemin uygulanması lazım" dedi.

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Kumun altında yumurtaların kırılmaması halinde dahi yavruların yumurtadan çıkınca ölme ihtimalinin çok yüksek olduğunu anlatan Dr. Canbolat şöyle konuştu:

