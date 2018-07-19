Hayat Çarşaf siparişi verdi kefen gönderdiler
KÜLTÜR SANAT

Çarşaf siparişi verdi kefen gönderdiler

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kadın, televizyonda gördüğü reklamdan etkilenerek verdiği çarşaf siparişinin ardından gelen paketle adeta şoka girdi. Çarşaf bekleyen kadın, gelen metrelik kefenle neye uğradığını şaşırdı.

Haber Merkezi IHA
A.T. isimli kadın tüketici hakem heyetine şikayette bulundu.
A.T. isimli kadın tüketici hakem heyetine şikayette bulundu.

İzmir Torbalı ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki A.T. isimli kadın, geçtiğimiz hafta televizyon reklamlarında gösterilen çarşafları beğendi ve sipariş vermek istedi. Televizyondaki belirtilen numarayı arayan kadın, hemen sipariş için irtibata geçti. Telefonda görevli bir kişiyle konuşan kadın, ardında da istediği çarşafları anlatarak sipariş verdi. Kadın, bir süre sonra kurye aracılığıyla gelen paketi kapıda ödeme yaparak teslim aldı.

Paketi açınca kefeni gördü

Heyecanla paketi açan kadın, gördüğü manzara karşısında ise adeta şoka girdi. Çarşaf yerine metrelerce uzunluğunda bir kefen geldiğini gören kadın, daha sonrada televizyonda verilen numarayı aradı ancak herhangi bir muhatap bulamadı. İkinci bir şok yaşayan kadın, dolandırıldığını anlayınca tüketici hakem heyetine şikayette bulundu.

  • Hakem heyetinden bilgi alan kadın, 14 gün içerisinde olayın sonuca ulaştırılmasını beklediğini söyledi. A.T. mağdur olduğunu ifade ederek, "Kimse televizyon programlarından ve internet üzerinden asla alışveriş yapmasın; çünkü göz göre göre aldatıyorlar. Ben rengarenk çarşaf siparişi verdim. Sadece çarşaf istedim. Kefen göndereceklerini ne bileydim. Bana teslim edilen düpedüz kefen. Onları Allah’a havale ediyorum" dedi.

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