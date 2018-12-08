Çatıda gelin gören vatandaşlar şoke oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gelinlik giydirilerek iş yerinin çatısına konulan cansız mankeni görenler, panik yaşadı. İlk bakışta gelinin intihar için çatıya çıktığını düşünen çevredekiler, cansız manken olduğunu fark edince gülümsedi.

İnegöl'ün Yenice Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren gelinlik firması tarafından, dikkat çekmesi için iki katlı binanın çatısına gelinlik giydirilmiş cansız manken konuldu.

Gerçek sandılar

Bacakları sarkıtılmış halde ve elinde şemsiye bulunan cansız mankeni görenler gerçek sandı ve gelinin intihar için çatıya çıktığını düşünerek panik yaşadı. Bir süre sonra çatıdakinin tanıtım için konulan cansız manken olduğunu fark eden ilçe sakinleri, gülümseyip yollarına devam etti.

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