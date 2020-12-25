Hayat Cavit Çağlar, Olay TVnin kapandığını açıkladı Kapanmanın perde arkası ortaya çıktı
TELEVİZYON

Cavit Çağlar, Olay TV'nin kapandığını açıkladı: Kapanmanın perde arkası ortaya çıktı

Cavit Çağlar, Olay TV'nin kapandığını açıkladı: Kapanmanın perde arkası ortaya çıktı

İstanbul'da kısa süre önce yayın hayatına başlayan eski bakanlardan Cavit Çağlar'ın ortağı bulunduğu Olay TV, kapandı. Konu ile ilgili açıklama yapan Cavit Çağlar, ortağı ile HDP yayınlarına ağırlık verilmesi üzerine yaşadıkları anlaşmazlığı aşamadıklarını ifade ederek, çalışanlara hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Çağlar, yayın lisansının elinde olduğunu ve yeni bir ekiple tekrar başlayabileceğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Cavit Çağlar
Cavit Çağlar

Eski bakanlardan Bursalı iş adamı Cavit Çağlar'ın ortağı olduğu Olay TV, bu akşam saat 20.00 itibari ile yayın hayatına son verdi. 30 Kasım'da izleyicileriyle buluşan Olay TV'nin ortaklarından Cavit Çağlar, yaptığı açıklamada kanalın kapanmasını iş ortağı ile aralarında yaşadığı yayın politikasından kaynaklandığını ifade etti.

Olay TV'nin kapanmasının nedenini açıkladı

Merkez sağda siyaset yaptığını hatırlatan işadamı Çağlar, kanalın yayın politikasının HDP yayınlarına ağırlık vermesinden duyduğu rahatsızlığı ortağı ile paylaştığını ancak ortak bir noktada buluşamadıklarını kaydetti. Olay TV'nin kapanmasından dolayı çok üzgün olduğunu yineleyen Çağlar, yolları ayrılan çalışanlara hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek şu açıklamayı yaptı:


“Ben merkez sağda siyaset yapmış bu ülkeye hizmet etmiş bir kişiyim. Olay TV yayın ekibinin yaptığı yayınlar beni rahatsız etti. Tarafsız yayın yaparken HDP yayınlarına ağırlık verilmesi üzerine bu konuyu beraber iş birliği yaptığım ortağıma ilettim. Bunun üzerine "yeni bazı arkadaşları kanala ilave edip denge kuralım" dediğimde ortağım bunu kabul etmedi. Ben de bu şartlarda devam edemeyeceğim, kanaldan ayrılmak durumunda kalacağımı söyledim. Bu iş bana ders oldu. Kanalın lisansı elimde uygun bir zamanda yeni bir ekiple tekrar başlayabilirim. NTV'yi kuran benim. Bursa'da Olay Gazetesi'ni kuran ve 35 yıldır kesintisiz yayın yapan benim. Ben de Olay TV'nin kapanmış olmasından dolayı çok üzgünüm. Yollarımızı ayırdığımız tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum."

Abone Ol Google News
56 saat başladı

56 saat başladı

28 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek
Trafik yine kilit

Trafik yine kilit

​Hafta sonu yasakları öncesi İstanbul'da manzara aynı.
HDP yayınları Olay TVnin sonu oldu

HDP yayınları Olay TV'nin sonu oldu

​Cavit Çağlar, televizyonu neden kapattığını açıkladı.
Daha fazla direnemedi

Daha fazla direnemedi

Paşinyan istifaya hazır olduğunu açıkladı.
Türkiye için yaptığı <br>unutulmayacak

Türkiye için yaptığı
unutulmayacak

BioNTech aşısı için anlaşma imzalandı.

Tüm yolculara zorunlu

Tüm yolculara zorunlu

Son 72 saatte yapılmış test ve karantina kararı.
33 kişiye 31 bin 950 lira ceza

33 kişiye 31 bin 950 lira ceza

​Yine ruhsatsız bir kahvehane yine okey oynayanlar.
Hastane yükü azaldı

Hastane yükü azaldı

​Sağlık Bakanlığı son tabloyu açıkladı.

İstanbul'da <br>büyük düşüş

İstanbul'da
büyük düşüş

​Koronavirüs tedbirleri etkisini gösterdi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.