Hayat Cemal Kaşıkçı belgeseli için Türkiyeye gelen oyuncudan AK Partiye ziyaret
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​Cemal Kaşıkçı belgeseli için Türkiye'ye gelen Sean Penn'den AK Parti'ye ziyaret! Sean Penn kimdir?

Cemal Kaşıkçı belgeseli için Türkiye'ye gelen oyuncudan AK Parti'ye ziyaret

Hollywood oyuncusu ve yönetmen Sean Penn, Cemal Kaşıkçı belgeseli çekmek üzere geldiği Türkiye'de AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay'ı ziyaret etti. Aktay, Sean Penn ile çektirdiği fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.

Yeni Şafak
AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ve Hollywood oyuncusu Sean Penn.
AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ve Hollywood oyuncusu Sean Penn.

Hollywood'un yıldız oyuncusu Sean Penn, AK Parti'ye sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı ile ilgili bir belgesel hazırlamak üzere İstanbul'a gelen Oscar ödüllü ünlü oyuncu Sean Penn, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay'a da bir ziyarette bulundu.

YASİN AKTAY SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Penn'in ziyaretini sosyal medya hesabından paylaşan Aktay, "Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili belgesel çekmek üzere Türkiye'ye gelen ünlü Hollywood oyuncusu Sean Penn'i Genel Merkez'de ağırlayarak sohbet ettik" ifadelerini kullandı.

ABD'li ünlü aktör Cemal Kaşıkçı için İstanbul'da
GÜNDEM
ABD'li ünlü aktör Cemal Kaşıkçı için İstanbul'da

Sean Penn kimdir?

Sean Penn, aktris Eileen Ryan ve yönetmen Leo Penn'in ikinci oğulları olarak 17 Ağustos 1960'da Santa Monica'da dünyaya geldi. Penn, Santa Monica'da, usta aktör Martin Sheen'in oğulları Charlie Sheen ve Emilio Estevez ile aynı mahallede büyüdü. Çocukluğunu "Süper 8" kameralarla çeşitli kısa filmler çekerek geçirdi. Genç yaşlarda amacı hukuk eğitimi almaktı ancak kararını değiştirerek Los Angeles Repertory Theater'a başvurdu. Başvurusunun onaylanmasıyla Los Angeles'a gitti ve Peggy Feury'den aktörlük eğitimi aldı.

Profesyonel olarak ilk performansını Barnaby Jones isimli dizide verdi. New York'a yerleşti ve burada bir tiyatroda oyunculuk yaptı. 1982 yılında Fast Times at Ridgemont High filminde Jeff Spicoli karakteriyle üne kavuştu. 1983 yapımı hapishane draması Bad Boys'da yine benzer bir karakteri canlandırdı. Gişede pek başarılı olmayan bu filmler eleştirmenlerin dikkatini Sean Penn üzerinde yoğunlaştırmaya yetti.

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John Schlesinger'ın 1985'de yapımı politik-drama The Falcon and the Snowman'da canlandırdığı uyuşturucu müptelası devlet ajanı rolüyle çok tutuldu.

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