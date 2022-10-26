Çevre bilimcilerden Türkiye övgüsü: Doğal çeşitlilik inanılmaz fazla

Slovak ekolojist (çevrebilimci) Hanna Öllös ile arkadaşı olan Alman meslektaşı Jonas Sommer, ekosistemin önemine vurgu yapmak için bisikletleriyle yolculuğa çıkmaya karar verdi. Almanya’nın Frankfurt kentinden Singapur’a gitme hedefiyle 28 Nisan’da pedal çevirmeye başlayan 29 yaşındaki Öllös ve Sommer, Çekya, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan’ı geçerek Türkiye’ye ulaştı. Gündüzleri bisikletleriyle yollara koyulan, geceleri de doğada kurdukları çadırlarda konaklayan iki arkadaş, geçtikleri yerlerdeki doğal yaşamı, su kaynaklarını ve orman alanlarını inceledi, notlar hazırladı.

BİSİKLETLE BİN KİLOMETRE

Hatay’da mola veren ekipten Hanna Öllös, yolculukları boyunca yaklaşık 5 bin 500 kilometre mesafe katettiklerini söyledi. Farklı kentlerde biyoçeşitlilik konusunda araştırma yapmanın yanı sıra doğa koruma alanında faaliyet yürüten kuruluşlar ve kişilerle de görüştüklerini belirten Öllös, “Türkiye, Avrupa ve Asya arasında bir nevi köprü işlevi görüyor. Bu aynı zamanda vahşi yaşam ve doğa için de köprü işlevi anlamına geliyor. Burada inanılmaz ölçüde yüksek bir doğal çeşitlilik var” ifadelerini kullandı. Çok sayıda cömert insanla tanıştıkları için kendilerini şanslı hissettiklerini aktaran Öllös, “Burada bir ay daha geçirmek ve Türkiye’nin doğusuna kadar 1000 kilometre bisiklet sürmek için can atıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM