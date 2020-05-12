Çevrimiçi Fetih buluşması: GENÇKON'un düzenlediği geleneksel hale gelen etkinlik canlı yayınla gerçekleşti

GENÇKON Genel Başkanı Ahmet Sözbilir’in konuşması ile başlayan program bireysel performanslar ve gösteriler ile devam etti.
FETİH GENÇLERİN ELİNDE
- Sözbilir yaptığı konuşmasında dünyayı ve ülkemizi etkileyen koronavirüs salgını ile birlikte bireysel ve kurumsal rutinlerimiz değiştiğini ve önceki yıllara göre bu yılki programın çevrimiçi olduğunu ifade etti. Sözbir, “Bedenen yan yana olamasak da gönüllerimizin bir olduğu bilinciyle 13. Fetih Buluşmalarımızı çevrimiçi olarak gerçekleştirdik. Fetih, İstanbul’un Fethi olsa da Fetih kavramını 567 yıl öncesine sıkıştırmak doğru bir tutum değildir. Peygamber Efendimizin Müberra dinimize tebliğe başlaması ile başlayan Fetih, o günden bugüne farklı ve çelebi olarak devam etmektedir. Bu anlamda müminin bu bitmeyen Fethin fatihlerinden biri olmaya namzet olduğunu biliyoruz. Bizler de Fethin asıl manasının gönüllerin fethi olduğunu ve gönül fethi gücünün gençlerin elinde olduğu inancını en başından beri biliyor ve koruyoruz.’’ dedi.