Hayat Çeyrek asırlık tebessüm
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Çeyrek asırlık tebessüm

Irak Savaşı’ndan kaçıp yıllar önce Hollanda Mülteci Kampı’na gelen 5 yaşındaki Mevan Babakar, kendisine bisiklet hediye eden Hollandalı Egbert’i 25 yıl sonra buldu. Sosyal medyada paylaştığı eski bir fotoğrafla yola çıkan genç kız, geçen yıllara ve yaşadığı acılara rağmen tebessüme devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mevan Babakar, kendisine bisiklet hediye eden Hollandalı Egbert
Mevan Babakar, kendisine bisiklet hediye eden Hollandalı Egbert

Savaşın ve gözyaşının ortasında açan bir çiçek gibidir çocukların tebessümü. Kötü günlerde yapılan iyiliklerin unutulmaz olduğunu gösteren bir buluşma yaşandı geçtiğmiz günlerde. Sosyal medyanın en çok konuşulan olaylarından biri olan çeyrek asırlık bu iyilik öyküsünü sizin için derledik.

BİR FOTOĞRAFLA YOLA ÇIKTI

Iraklı Mevan Babakar 90’lı yıllarda ülkesinde baş gösteren savaştan kaçarak Azerbaycan, Türkiye ve Rusya üzerinden Hollanda Zwolle Mülteci Kampı’na geldi. Henüz 5 yaşında küçük bir kız çocuğu iken tanıştığı mülteci kampında zor günler geçiren Mevan’ın hayatı aynı günlerde Zwolle’deki mülteciler için çalışan Hollandalı Egbert’in hediyesiyle değişir. Egbert, aldığı bisikletle hem Mevan’ın küçük kalbini kazanır hem de yıllar sonra okuyacağınız bu hikayenin tohumunu atar.

Hayatına İngiltere’de devam eden Mevan, aradan yıllar geçmesine rağmen Egbert’in bu iyiliğini unutmadı. 29 yaşındaki genç, Egbert’e geç kalmış bir teşekkür etmek ve onu tekrar görmek için harekete geçti. Ancak elinde sadece yıllar öncesine ait bir fotoğraf karesi vardı. Önce Irak’a giden Mevan, ailesinin izini sürmeye başladı. Daha sonra Hollanda’ya gelen ve sosyal medyadan paylaştığı çeyrek asırlık fotoğrafla Egbert’i aramaya başladı.

BİNLERCE KİŞİ PAYLAŞTI AYNI GÜN ULAŞTI

Yerel bir radyo programına katılan Mevan’ın mesajı hızla yayıldı ve binlerce kez paylaşıldı: “Merhaba internet. Bu çok uzun bir hikaye ama 90’lı yıllarda ben 5 yaşındayken, Hollanda Zwolle’de bir mülteciydim. Bu fotoğraftaki güzel kalpli adam bana bir bisiklet almıştı. 5 yaşındaki kalbim sevinçten adeta patlayacak gibi olmuştu. Onun adını öğrenmek istiyorum. Yardım edin!” Sosyal medyanın gücü, güvenini boşa çıkartmadı ve Mevan Babakar aynı gün kahramanına ulaştı. Eski aile üyesini ziyaret eder gibi gittiği Egbert, ona “Yıllar sonra bizi bu bisikletin bir araya getirmesinden dolayı çok mutluyum. O bisiklet sanki biraz küçüktü ama seni mutlu etti. Yirmi küsür sene sonra senin güçlü ve cesur bir kadın olduğunu görmek gurur verici” der ve kendi ailesiyle tanıştırır. Bahçesinde yetiştirdiği orkideleri gösterir, Mevan’ın ailesiyle konuşur. Bu öykü yılların, zorlukların küçücük bir iyilik karşısında nasıl eridiğini bize gösteriyor.

REKLAM

Microangelo dünya turuna çıkıyor

Mikro sanatın dünyadaki en önemli temsilcilerinden biri olan mikro art sanatçısı Hasan Kale, kabak çekirdeğinden gazoz kapağına, kahve fincanından deniz kabuğuna kadar çeşitli objeleri kullanarak ürettiği eserlerine genellikle İstanbul ve Anadolu’daki yaşanmış kültür izlerini işliyor. Sanatçı, Türk kahvesini tanıtmak ve ne kadar önemli bir ritüel olduğunu anlatmak üzere kültür ve sanatı da yanına alarak dünya turuna çıkıyor. Kale, dünyada yeni bir konuşma dili oluşturmak için 25 yıl önce mikro art sanatına başladı. Objelerini mikro objeler ya da yiyecekler üzerine yapıyor. Sanatçının, İstanbul manzarasını resmetmesi için bir kabak çekirdeği, incir tohumu, şişe kapağı ya da deniz kabuğu yetiyor. Sanatıyla insanları kendine hayran bırakan Kale, eserlerinde genellikle İstanbul ve Anadolu’daki yaşanmış kültür izlerini işliyor.
Yüz yüzegörüşüp isteyecekler

Yüz yüze
görüşüp isteyecekler

​FETÖ ile mücadelede Adalet Bakanlığı sahaya iniyor.
Milli savunmayabanker freni

Milli savunmaya
'banker' freni

​Bankalar, savunma sanayi firmalarını kapı dışarı ediyor.
İstanbula ulaşamamış

İstanbul'a ulaşamamış

İmamoğlu selin vurduğu İstanbul'a Bodrum'dan gelemedi.
Avrupa'nın en<br>büyük korkusu

Avrupa'nın en
büyük korkusu

​​Avrupa'daki mülteci korkusu ekonomik sorunların da önüne geçti.
​CHS raporu hazır

​CHS raporu hazır

​Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin raporu Erdoğan'a sunulacak.
Sıra sütte

Sıra sütte

Çin, mermer ve kirazın ardından süt ürünleri için kapıda.

Beşiktaş <br>Sivas'ta kayboldu!

Beşiktaş
Sivas'ta kayboldu!

Sivasspor ligin ilk maçında 'Abdullah Avcı'lı Beşiktaş'ı adeta dağıttı.
FETÖ servis etti<br>Aytun Çıray kullandı

FETÖ servis etti
Aytun Çıray kullandı

​Birkaç saniye geç tokalaşmayı “diplomatik kriz” olarak sundular.
Geçici hafıza <br>kaybı yaşıyor

Geçici hafıza
kaybı yaşıyor

Sivasspor-Beşiktaş maçında korkutan an.
Falcao maça çıkmadı

Falcao maça çıkmadı

Monaco'dan şaşırtan açıklama geldi.
Valilikten <br>son dakika uyarı

Valilikten
son dakika uyarı

​Şiddetli yağmur gece boyunca sürecek.
Dolu yağdı<br>trafik durdu

Dolu yağdı
trafik durdu

Kocaeli'nde dolu ve aşırı yağışlar trafiği etkiledi.
Bir anda çıkageldiler

Bir anda çıkageldiler

Alt geçitte mahsur kalanları zıpkıncılar kurtardı.
Yüzerek kurtarıyorlar!

Yüzerek kurtarıyorlar!

​Eminönü'nün sembollerinden alt geçit sele teslim
Dehşete düşüren kareler

Dehşete düşüren kareler

​Canını kurtarmak için kamyonetin üzerine çıktı
Üsküdar'da <br>deniz ile kara birleşti

Üsküdar'da
deniz ile kara birleşti

​İstanbul'u vuran selin ardından deniz taştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.