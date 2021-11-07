Hayat Ceza kesilen motosikletli Duran yayaya Buyurun geçin diyemem ki
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Ceza kesilen motosikletli: Duran yayaya ‘Buyurun geçin’ diyemem ki

Beşiktaş’ta yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücülere ceza yağdı. Ceza kesilen bir motosiklet sürücüsü, “Duran yayaya ‘Buyurun geçin’ diyemem ki” diyerek kendini savundu.

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Haber Merkezi İHA
Ceza kesilen motosikletli: Duran yayaya ‘Buyurun geçin’ diyemem ki
Ceza kesilen bir motosiklet sürücüsü.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekiplerince yaya geçitlerinde yayalara öncelik verilmesiyle ilgili denetim gerçekleştirildi. Beşiktaş Yıldızposta Caddesi ile E-5 katılımının üzerinde bulunan yaya geçidinde bekleyen polisler, yayalara yol vermeyen sürücüleri belirleyerek 200 metre ileride denetim noktası kuran ekiplere bildirdi.

  • Uygulama noktasındaki ekipler de bu araçları durdurarak sürücülere 652 TL ceza kesti. Ekiplerin gerçekleştirdiği denetimde, yayalara yol vermeyen 3, seyir halinde cep telefonu kullanan 4 ve kaldırımda motosiklet kullanan 1 kişiye işlem yapıldı.

“Yayanın ne yapacağı belli olmuyor”

Yayalara yol vermediği tespit edilen bir motosiklet sürücüsü, “Yaya zaten kenarda duruyordu. Yayanın bu tarafa geçip geçemeyeceğini tahmin edemiyoruz ki. Yürümeye başlasa yol veriyoruz, ileride istediler verdim. Yaya kenarda duruyor, ben onun geçip geçmeyeceğini nereden bileyim ağabey. Duran yayaya da ‘Buyurun geçin’ diyemem ki. Yayanın ne yapacağı belli olmuyor, bir anda atlıyor. Ben motosikleti bir anda nasıl durdurayım. Geçen başıma geldi, frene bastım yere atladı yaya. Ne yapayım yani şimdi 652 TL” ifadelerini kullandı.

Yaya geçitlerinde yayalara öncelik verilmesine yönelik denetimlerin süreceği öğrenildi.

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