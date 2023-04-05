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Hayat

CHP medyasının servis ettiği 'Erzurum'dan giden etin kilosu 1.95 sterline satılıyor' başlıklı görüntülerin sahte olduğu ortaya çıktı

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala sosyal medyada yapılan bir algı operasyonu daha deşifre oldu. Geçtiğimiz gün muhalefete yakın sosyal medya hesapları ve internet siteleri tarafından servis edilen "İngiltere'de Erzurum'dan giden etin kilosu 1.95 sterline satılıyor" başlıklı görüntülerin sahte olduğu ortaya çıktı. CHP'li isimlerin ve gazetecilerin Türkiye'yi karalayarak paylaştığı görüntülerin 3 boyutlu modelleme ile hazırlanmış sahte bir animasyon olduğu anlaşıldı. Muhalif medya, ürünlerin üzerine ters yazılan "Erdoğan kazanacak" mesajını da görmedi.

10:00 . 5/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
CHP'li isimlerin ve gazetecilerin Türkiye'yi karalayarak paylaştığı görüntülerin 3 boyutlu modelleme ile hazırlanmış sahte bir animasyon olduğu anlaşıldı.

CHP'li isimlerin ve gazetecilerin Türkiye'yi karalayarak paylaştığı görüntülerin 3 boyutlu modelleme ile hazırlanmış sahte bir animasyon olduğu anlaşıldı.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine sayılı günler kala sosyal medya ve haber sitelerinde yapılan algı operasyonları devam ediyor.

Geçtiğimiz gün "İngiltere'de Erzurum'dan giden etin kilosu 1.95 sterline satılıyor" başlıklı video sosyal medyada dolaşıma sokuldu. CHP'li isimlerin ve gazetecilerin Türkiye'yi karalayarak paylaştığı görüntülerin 3 boyutlu modelleme ile hazırlanmış sahte bir animasyon olduğu anlaşıldı.

Sahte görüntüleri paylaşarak Türkiye'yi karaladılar

Sahte görüntüleri paylaşarak algı operasyonu yapan bazı isimlerin paylaşımları şu şekilde oldu:

CHP'nin Ankara 3. bölge adayı Cemil Çiçek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda
"Gençler neden ülkeden gidiyor? Erasmusa giden bir genç gönderdi. İngiltere'de Erzurum'dan giden etin kilosu 1,95 sterline satılıyor. Türkiye'de kıyma 300 lira iken İngiltere'de 2 sterlin bile değil. Utanç verici bir durum."
dedi.
CHP Samsun Milletvekili adayı Mehmet Özdağ
"Soyuluyoruz"
ifadesini kullandı.
Birgün'den Özgür Gürbüz de sahte görüntüleri paylaşarak
"Erzurum'da üretilen sosis, Londra'da Türkiye'den daha ucuza nasıl satılıyor"
dedi.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen isimlerin paylaştığı görüntülerin 3 boyutlu modelleme ile hazırlanmış sahte bir animasyon olduğu ortaya çıktı.

Etiketlerin üzerinde "Erdoğan kazanacak" yazıyor

Öte yandan kurgu görüntülerde, sosis etiketlerinin üzerinde ters bir şekilde 'Erdoğan kazanacak' ifadesinin yer aldığı belirlendi.





#CHP
#Avrupa
#İngiltere
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