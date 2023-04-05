CHP medyasının servis ettiği 'Erzurum'dan giden etin kilosu 1.95 sterline satılıyor' başlıklı görüntülerin sahte olduğu ortaya çıktı

"Gençler neden ülkeden gidiyor? Erasmusa giden bir genç gönderdi. İngiltere'de Erzurum'dan giden etin kilosu 1,95 sterline satılıyor. Türkiye'de kıyma 300 lira iken İngiltere'de 2 sterlin bile değil. Utanç verici bir durum."