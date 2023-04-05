CHP medyasının servis ettiği 'Erzurum'dan giden etin kilosu 1.95 sterline satılıyor' başlıklı görüntülerin sahte olduğu ortaya çıktı

CHP'li isimlerin ve gazetecilerin Türkiye'yi karalayarak paylaştığı görüntülerin 3 boyutlu modelleme ile hazırlanmış sahte bir animasyon olduğu anlaşıldı.
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine sayılı günler kala sosyal medya ve haber sitelerinde yapılan algı operasyonları devam ediyor.
Geçtiğimiz gün "İngiltere'de Erzurum'dan giden etin kilosu 1.95 sterline satılıyor" başlıklı video sosyal medyada dolaşıma sokuldu. CHP'li isimlerin ve gazetecilerin Türkiye'yi karalayarak paylaştığı görüntülerin 3 boyutlu modelleme ile hazırlanmış sahte bir animasyon olduğu anlaşıldı.
Sahte görüntüleri paylaşarak Türkiye'yi karaladılar
Sahte görüntüleri paylaşarak algı operasyonu yapan bazı isimlerin paylaşımları şu şekilde oldu:
CHP'ye yakınlığıyla bilinen isimlerin paylaştığı görüntülerin 3 boyutlu modelleme ile hazırlanmış sahte bir animasyon olduğu ortaya çıktı.
Etiketlerin üzerinde "Erdoğan kazanacak" yazıyor
Öte yandan kurgu görüntülerde, sosis etiketlerinin üzerinde ters bir şekilde 'Erdoğan kazanacak' ifadesinin yer aldığı belirlendi.