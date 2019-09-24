Hayat Cidenin 735 yıllık fetihnamesi İranda bulundu
KÜLTÜR SANAT

Cide'nin 735 yıllık fetihnamesi İran'da bulundu

Kastamonu'nun Cide ilçesinin 1284 yılında gerçekleştirilen fethini anlatan belgenin bir kopyası, Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Cevdet Yakupoğlu ve Prof. Dr. Namık Musalı tarafından başkent Tahran'daki İran Milli Kütüphanesi'nden alınarak kente getirildi.

Haber Merkezi AA
Cide'nin 735 yıllık fetihnamesi
Cide'nin 735 yıllık fetihnamesi

Kastamonu'nun Cide ilçesinin fethini anlatan 735 yıllık fetihname, İran'ın başkenti Tahran'daki İran Milli Kütüphanesi'nde bulundu.

Selçuklular döneminde Çobanoğulları Uç Beyliği'nin beyi olan Yavlak Arslan tarafından 16 gün süren savaşın ardından 3 Ekim 1284'te, Kastamonu'nun Cide ilçesindeki Gideros Kalesi Bizans'tan alındı.

Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Cevdet Yakupoğlu ve Prof. Dr. Namık Musalı

Gideros Kalesi'nin fethi anlatılıyor

Yavlak Arslan'ın katibi olan Azerbaycan asıllı Hasan Abdülmümin el-Hoyi tarafından Farsça kaleme alınan fetihnamede, Gideros Kalesi'nin fethi anlatılıyor.

Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Cevdet Yakupoğlu ve Prof. Dr. Namık Musalı, İletişim Fakültesi toplantı salonunda düzenledikleri basın toplantısında, fetihname hakkında bilgi verdi.

Yakupoğlu, yaptıkları çalışma sonucu İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Milli Kütüphane'den belgenin kopyasını aldıklarını söyledi.

Belgenin önemi

Belgenin önemli olduğuna işaret eden Yakupoğlu, "Belge bize Cide'de bulunan Gideros Kalesi'nin fethiyle ilgili net bir tarih veriyor. Kastamonu Kalesi'nin bile fethini tespit edemezken buradaki fethin nasıl yapıldığı ayrıntılı olarak anlatılıyor. Bu açıdan çok önemli bir belge" dedi.

Gideros'un ticaret yapılan bir liman olduğunu anlatan Yakupoğlu, "Selçuklular, bu dönemde ticaret hareketliliği olan bir yeri Bizans'ın elinden alıyor. Kastamonu'nun, o dönemde savaş teknolojilerini kullanan bir yer olduğunu görüyoruz. Bu bölgelerin tarihi ile ilgili belge bulmak zor. Bu belge bize bölgenin nasıl vatan haline dönüştürüldüğünü gösteriyor" diye konuştu.

REKLAM

Prof. Dr. Musalı ise Selçuklular tarafından Kastamonu'nun bugünkü sınırlarının bu fetihle tamamlandığını dile getirerek, "Fetihname bugün Kastamonu'ya bağlı Cide ilçesinin tarihine ışık tutan şimdiye kadar ele geçmiş en önemli belgedir." ifadesini kullandı.

Musalı, Cide ilçesinde bu tarihte Gideros fetih kutlamaları kapsamında bazı etkinlikler yapılması önerisinde bulundu.

Tozlu raflardan dijital arşive
EKONOMİ
Tozlu raflardan dijital arşive
Erdoğan BMde konuştu

Erdoğan BM'de konuştu

'Suriye krizini sona erdirmenin zamanı gelmiştir'
İlk adım atıldı

İlk adım atıldı

​ABD'de Trump'ın azledilmesi için girişimde bulunuldu.
İsrail neresi?

İsrail neresi?

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden dünya liderlerine sordu.
En çok Türkiye etkilenir

En çok Türkiye etkilenir

Bakan Çavuşoğlu, İdlib'de yaşanan felakete dikkat çekti.
Erdoğan'dan<br>Aylan bebekli uyarı

Erdoğan'dan
Aylan bebekli uyarı

​'Unutmayın ki bir gün aynı durum sizlerin de başına gelebilir'
Çin ve İran'ı<br>tehdit etti

Çin ve İran'ı
tehdit etti

​ABD Başkanı Trump, BM Genel Kurulu'nda konuştu.
'Türkler gösterişe <br>Araplar alışverişe geliyor'

'Türkler gösterişe
Araplar alışverişe geliyor'

Halk rahatsız olsa da Nişantaşı ve Fatih esnaf çok memnun
Mehmetçik 10 km derinliğe ulaştı

Mehmetçik 10 km derinliğe ulaştı

​Güvenli bölge devriyeleri güneyde Suluk mevkiine dayandı.
Hepsi yıkıldı

Hepsi yıkıldı

​Hazine arazisindeki yapıya 'satılık' tabelası asmışlar.
F-16'lar Suriye'de

F-16'lar Suriye'de

​Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar Fırat'ın doğusunda uçtu.
1 kilometrelik<br> yarık oluştu

1 kilometrelik
yarık oluştu

​Bilinçsiz su kullanımı tarım arazilerini tehdit ediyor.
Şehit yakınları HDP ilçe binasına yürüdü

Şehit yakınları HDP ilçe binasına yürüdü

PKK'nın şehit ettiği sivillerin aileleri HDP'lilere tepki gösterdi.
Yöneticilere soruşturma

Yöneticilere soruşturma

İngiliz Hükümeti iflas sonrası harekete geçti.
PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirildi

PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirildi

Ele geçirilen bilgisayarda yapılan incelemede ortaya çıktı.
Tüm Türkiye'deki acil toplanma alanları

Tüm Türkiye'deki acil toplanma alanları

Mahallenizdeki acil toplanma alanlarını öğrenebilirsiniz.
657'de<br>güncelleme şart

657'de
güncelleme şart

Memurların TikTok sevdası bitmiyor, hukukçulara göre kanun değişmeli.
Kiraya veriliyor

Kiraya veriliyor

Haydarpaşa ve Sirkeci garları için karar alındı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.