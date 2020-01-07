Çikolata mekanları siparişe doymuyor

Geçtiğimiz yıla damgasını vuran lokmacıların modası çabuk geçti ve yerini şimdilerde çikolatacılara bıraktı. Özellikle gençlerin rağbet ettiği ve Instagram paylaşımlarının olmazsa olmazı atıştırmalık tatlı rüzgarı waffle ile başladı, sonrasında lokmaya şimdi de butik çikolata mekanlarına yöneldi. Bunlar, mahalleden aşina olduğumuz çikolatacılardan daha farklı.

EL YAPIMI ÜRÜNLERİN ÖNÜNDE KUYRUK VAR

Çoğu özgün dekorlarıyla dikkat çekerken, el yapımı ürünlerle önce göze hitap ediyor. Artık yok öyle fındıklı, sütlü ve bitter ayrımı. Yüzlerce çeşidi görsel bir şölenle bulabilirsiniz. Tatlı komasına gireceğiniz bu yerlerin ünlü olanlarında uzun kuyruklar oluşuyor. Kadıköy’de Asuman, Beyoğlu’nda J’Adore, Florya’da Ch&Co, Çengelköy’de Maia gibi işletmeler son dönemin gözdeleri arasında. Gitmeyeni ve tabi ki sosyal medyada paylaşmayanı adeta dövüyorlar.

ÜNİVERSİTEDE BİLE BÖLÜMÜ AÇILIYOR

Tahmin edileceği üzere; bir şey moda olmaya görsün mantığı hemen işliyor. Yatırımcıların da gözdesi durumunda. Sadece büyüklerin değil, birkaç arkadaşın bir araya gelip açtığı mekanların sayısı giderek artıyor. Çikolata yapımını öğreten kurslara da ciddi bir talep söz konusu. Üniversitelerin bile ilgi odağı olmuş durumda. Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, okullarında çikolata eğitimi verileceğini açıkladı.

Anlayacağınız beyaz yakalı

plaza çalışanının yeni hayali, kendi çikolata tasarımlarını sergileyeceği yerler açmak. Eğer bu kafelerde oturmak isterseniz, kişi başı fiyatlar ortalama 30 liradan başlıyor. Küçük bir kasede puding 20 lira ve yanındaki 10 liralık çay menülerden en basiti. İçecek olarak kahve alırsanız rakam daha da yükseliyor. İsterseniz hediyelik kutu yaptırabilirsiniz, 60 gramlık bitter çikolata için 20 lirayı gözden çıkarmalısınız.

REKLAM

PİYASANIN 5 KATI FİYAT

Kıyaslama yapmanız adına market raflarında 60 gramlık çikolata fiyatının ortalama 4 lira olduğunu hatırlatalım, yani 5 katı bir fark söz konusu. 250 gramlık el yapımı ürünler için 70 lira ödemelisiniz. Memleketin her yerini sarmaya başlayan bu akım şimdilik iyi yolda. Muhtemelen hızlı tüketim kültürü içinde yerini birkaç yıla yeni girişim alanlarına bırakacak. Aslında bu tarz işlerin sırrı, sunulan hizmet veya seçeneklerden ziyade size vaad edilen yaşam tarzında yatıyor. Bir ürün gidiyor yerine yenisi geliyor. Güneşin altında değişen bir şey olmuyor. Güzel bir dekor, sosyal medya paylaşımları. Sonrası üç beş masa ve sen.

Sana bir yaşam tarzı vaad ediyor

Fotoğraf: Arşiv

Aslında yiyecek ve içecek sektöründeki bu pazarlama anlayışı dünyaca ünlü kahve dükkanlarıyla başladı. Starbucks gibi yerlerde, önünde bilgisayarı, son teknoloji kulaklığı ve elinde karıştırdığı latte’sinden tanıyoruz onları. Hemen herkes aynı pozları verince, işin tadı kaçtı.Tüketim kültürü de kendine yeni bir hikaye aradı. Şimdilerde yeni ilgi alanımız, küçük butik kafeler. Sadece bizim zevkimize hitap ettiğini sandığımız ürünlerle mutlu mesut birkaç saat geçiriyoruz. Buralarda kendimizi özel hissedip biraz da bohem takılarak sonra kendi gerçeğimize dönüyoruz. Yani akbil basıp Metrobüste boş yer bulamaya çalışan yurdum insanına dönüşüyoruz.

İŞİN SIRRI NEREDE?

Fotoğraf: Arşiv

İşin formülüne gelince naçizane bir karışım hazırlayalım. Öncelikle mekan. Bahsettiğimiz gibi özgün tasarıma sahip olan küçük bir dükkan açmalısınız. Burada müşteriye ‘Sen özelsin’ mesajını vermeniz çok önemli. İkinci olarak Cihangir, Kadıköy, Bakırköy, Etiler, Bebek, Çengelköy gibi bölgeleri seçmelisiniz. Diğer semtlerde ya işlek bir cadde ya da üniversite kampüslerinin çevresinde olmalısınız. Üçüncü sırada lezzet var. Kaliteli bir içerik ve tasarım ürünleriniz olmalı, mümkünse minimalist ve şirin görünsün. Sonrasında yoğun bir sosyal medya odaklı tanıtıma başlamalı ve ürün fiyatlarını biraz yüksek tutmalısınız.

GİRİŞİMCİNİN YENİ GÖZDESİ

Dilek Akgül

Aksaray’da KOSGEB’den aldığı 50 bin liralık destekle imalathane açan Dilek Akgül’ün, şehir temalı yaptığı çikolataları yoğun ilgi görüyor. Çocukları için 5 yıl önce evinde katkısız çikolata yapımına başlayan Akgül, bugününü gururla anlatıyor: “İstanbul ve Ankara ve çevre illerden sosyal medya aracılığıyla insanlar çikolata istiyor. Özel ürünlerin fiyatları 15 lira ile 25 lira arasında değişiyor. Sütlü çikolatanın kilogram fiyatı 75 lira. Özel hurmalı, incirli ve cevizli olanların fiyatı ise 100 ile 110 lira civarında.”