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Çıldır’da kızak atlarına battaniyeli koruma

Çıldır’da atlara koruma: Üşümesinler diye üstlerine battaniye örtüyoruz

Kars-Ardahan sınırında bulunan ve yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü’nde kızakları çeken atları soğuktan korumak için üzerlerine battaniye örtülüyor. Soğuk havadan atları korumak için üzerlerini örttüklerini ifade eden İbrahim Ada, “Atların üzerine üşümesinler diye battaniyeleri atıyoruz. Burada yerli yabancı turistleri kızak keyfine davet ediyoruz. Herkesi burada gezdiriyoruz. Sobada ısınıyoruz, atlarımızla güzel keyifler yaşıyoruz.” dedi.

Haber Merkezi İHA
Üşümesinler diye atların üzerini örtüyorlar.
Üşümesinler diye atların üzerini örtüyorlar.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük ikinci gölü Çıldır, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü bölgede turistleri kızaklarla gezdiren atlar ise sahipleri tarafından soğuk havadan özenle korunuyor.

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Çıldır’da kızak atlarına battaniyeli koruma.

Hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 25 derece

Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye düştüğü Çıldır’da at sahipleri, buz üzerinde turistleri gezdirdikten sonra atlarının üzerlerine, battaniye ve kilim örterek atların soğuktan etkilenmemesini sağlıyor.

Soğuk havadan atları korumak için üzerlerini örttüklerini ifade eden İbrahim Ada, şu eşkilde açıklamada bulundu:

“Atların üzerine üşümesinler diye battaniyeleri atıyoruz. Burada yerli yabancı turistleri kızak keyfine davet ediyoruz. Herkesi burada gezdiriyoruz. Sobada ısınıyoruz, atlarımızla güzel keyifler yaşıyoruz.”
Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düşüyor.

Atlar üşümesin diye üstlerini örtüyorlar

Üşümesinler diye atların üzerini örttüklerini belirten Onur Maral, “Soğuk olduğu için, üşümemesi için daha elverişli olsun diye atlarının üzerini örtüyoruz. Genelde yerli ve yabancı turistlere hizmet ediyoruz. Kızaklarımıza bindiriyoruz. Gelen turistlere yardımcı oluyoruz. Kızaklarımızla gezdiriyoruz” diye konuştu.

Hayvanlar bu soğukta üşüyorlar.

Çıldır Gölü’nde kızaklara koşulan atların tamamı soğuktan korunmak için üzerlerine battaniye örtülüyor. At sahipleri atlarının hem karnını doyuruyor. Hem de soğuktan koruyor. Atlar ise üzerilerine örtülen battaniyelerle üşümüyor.

Çıldır Gölü’nde kızaklara koşulan atların tamamı soğuktan korunmak için üzerlerine battaniye örtülüyor. At sahipleri atlarının hem karnını doyuruyor. Hem de soğuktan koruyor. Atlar ise üzerilerine örtülen battaniyelerle üşümüyor.
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