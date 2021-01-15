Milföyü çilekle buluşturduk: Çilekli milföy pasta

Çıtır çıtır milföy ve meyvelerin en güzellerinden çilek. Çilekli milföy pastanın kremasını yaparken biraz dikkat etmek gerekiyor. Pişene kadar başından ayrılmamanızı öneririz. Şimdiden afiyet olsun...

Çilekli milföy pasta.

Çilekli milföy pasta tarifi için malzemeler

Krema Malzemeleri

1/2 (Yarım) Su Bardağı Toz Şeker

1 Paket Vanilya

1/3 (Çeyrekten Biraz Fazla) Su Bardağı Un

1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Mısır Nişastası

5 Adet Yumurta Sarısı

2 Su Bardağı Süt

2 Çorba Kaşığı Tereyağı

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1 Paket Soğuk Krema

Servis Malzemeleri

6 Adet Milföy Hamuru

Yeteri Kadar Pudra Şekeri

1 Kase Doğranmış Çilek

Çilekli milföy pasta.

Çilekli milföy pasta yapılışı

Krema için krema hariç malzemelerin hepsini homojen oluncaya kadar tencerede karıştırın. Koyulaşana kadar karıştırmayı bırakmadan pişirin ve karıştırarak soğutun. Harcı mikserle soğuk krema ile pürüzsüz olana kadar çırpın ve krema sıkma torbasına doldurup buzdolabında dinlendirin. Milföyleri biraz inceltin ve pişirme kağıdı serili tepsiye dizin. Pudra şekeri serpin. Bir pişirme kağıdı ile daha üzerlerini örtün ve kabarmaması için üstlerine tepsi yerleştirin. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında 10 dakika tepsi ile 10 dakika da üzerindeki tepsiyi alarak kızarana kadar pişirin. Soğuduklarında bıçakla dilimleyip porsiyonlayın ve üzerlerine istediğiniz kadar krema sıkıp doğranmış çilek ile süsleyin.

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Çilekli milföy pasta.

Çilekli milföy pasta kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

Çilekli milföy pasta 20 dakikada pişer. 60 dakikada da dinlenmesi gerekiyor.

Çilekli milföy pasta tarifinin kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan çilekli milföy pasta tarifinin kalorisi 235,1.

Çilekli milföy pasta yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Çilekli milföy pasta için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 21,25 lira.

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