Cilt hastası Refik Töre, tedavi umuduyla İstanbul'a geldi: Benden çekiniyor, kaçıyorlar

Şemdinli ilçesine bağlı Tatlıca köyünde yaşayan Töre, cilt hastası olarak dünyaya geldi. Kendisine vücudundaki ter bezleri çalışmadığı için böyle bir rahatsızlığının olduğunun söylendiğini belirten Töre, düzenli olmasa da Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavisini sürdürüyordu.

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Hastalığından dolayı gözlerini de kapayamayan 29 yaşındaki Töre, İstanbul'a tedavi umuduyla geldi. “İstanbul’a gözüm için de geldim. Sürekli gözlerimde sıkıntı var. Gözlerimi kapatabilmek için de geldim. Gözlerim sürekli kırmızı” diyen Töre, “29 senedir bu dertteyim. 29 senedir Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi görüyorum ama bu hastalığa hiçbir çözüm bulamadım. Tedavisini bulamadılar. Ben bu dertle çok acı çekiyorum” diye konuştu.

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Töre, düzenli olmasa da Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavisini sürdürüyordu.

“29 senedir güneşe çıkamadım”

Ailesinin çiftçilik yaptığını ve 6 kardeş olduklarını söyleyen tedavisi için destek ve yardımb bekleyen Töre, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Ailemin de maddi durumu iyi değil. Ben bu yaşa geldim, kimse bana sahip çıkmadı. Bu hastalığımdan dolayı 29 senedir ben güneşe çıkamadım. Akşam yatarken benim gözlerim tam kapanmıyor, açık duruyor. Dünyada hayırseverler, zenginler var. Bana niye sahip çıkmıyorsunuz, ben de insanım. Dışarı çıkınca insanların dikkatini çekiyorum, benden çekiniyorlar, kaçıyorlar. Bu hastalığımdan dolayı kaçıyorlar. Ben de üzülüyorum, çekiniyorum, alınıyorum. Ben yaşamak istiyorum.”