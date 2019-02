Çimento torbalarına yazarak başladığı şiirlerden 8 kitap çıkardı

Kent merkezinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Mustafa Altınay maddi imkansızlıklar nedeniyle çocukken okula gidemedi. Kendi çabası ile okuma yazma öğrenen Altınay, 13 yaşındayken şiir yazmaya başladı. Yıllarca inşaatlarda çalıştıktan sonra emekli olan Mustafa Altınay, ilk şiir kitabını 1999 yılında çıkardı.

Bugüne kadar yaklaşık 6 bine yakın şiir yazan Altınay, bunları da 8 kitapta topladı. Mustafa Altınay 9'uncu kitabını çıkarmak için de hazırlıklara başladı. Altınay, Vali Salih Ayhan'ı makamında ziyaret ederek 9'uncu kitabının taslağını takdim etti.

Çimento torbalarından kitaba

İlk şiirlerini çalıştığı inşaatlardaki çimento torbalarına yazdığını anlatan Mustafa Altınay, "Geçimimi inşaatlarda çalışarak sağlamaya çalıştım. İlk şiirlerimi çimento torbalarına yazdım. 50 yılda 6 bine yakın şiir yazdım. Kızım Sümeyra Altınay'ın yardımıyla yazdığım şiirleri kağıda döktüm" dedi.

Çocuklara, gelecek nesillere bir şeyler bırakmak istediğini ifade eden Altınay, "Her türlü şiirim var. Akrostiş var, satranç türü var, sicilleme var, lebdeğmez var, sarma şiiri var. Kafiye nedir bilmiyordum, kendim öğrendim. Benim ustam yok" diye konuştu.

Vali Ayhan'dan tebrik

Vali Ayhan ise yerel şairleri ve halk ozanlarını çok önemsediklerini ifade ederek, "Sizlerin şiirlerini, yazılarını özellikle takip ederim. Sizler Anadolu irfanının sözlü kültürüsünüz. Bunları dizelere aktaran, bunların yükünü çeken sizlersiniz. Bu toprağın bereketini, güzelliğini en güzel şekilde haykıran insanlarsınız" dedi.

Mustafa Altınay'ın hazırladığı son şiir kitabını Valilik olarak bastıracaklarını belirten Ayhan, "Sizlerin hafızalarındaki bilgiler, dizeler gelecek için önemlidir. Sizin gibi ulu çınarlar toplumun değerlerini kuşaklar boyu tanıtmakta önemli aracı, kalıcı kılan kişilersiniz. Bu şehre dair paylaşacağı yazısı, şiiri olan herkesin, bu şehre katkı sağlayan tüm kalemlerin başımızın üstünde yeri var" ifadelerini kullandı.

