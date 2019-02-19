Hayat Çimento torbalarına yazarak başladığı şiirlerden 8 kitap çıkardı
AKTÜEL

Çimento torbalarına yazarak başladığı şiirlerden 8 kitap çıkardı

Sivas'ta hiç okula gitmeyen ve okuma yazmayı kendi çabasıyla öğrenen Mustafa Altınay (72), inşaatlarda çalışırken çimento torbalarına şiir yazarak başladığı yolculuğunda 8 kitap çıkardı. 9'uncu kitabını da yayına hazırlayan Altınay'ı, Vali Salih Ayhan tebrik etti.

Haber Merkezi DHA
Mustafa Altınay
Mustafa Altınay

Kent merkezinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Mustafa Altınay maddi imkansızlıklar nedeniyle çocukken okula gidemedi. Kendi çabası ile okuma yazma öğrenen Altınay, 13 yaşındayken şiir yazmaya başladı. Yıllarca inşaatlarda çalıştıktan sonra emekli olan Mustafa Altınay, ilk şiir kitabını 1999 yılında çıkardı.

Bugüne kadar yaklaşık 6 bine yakın şiir yazan Altınay, bunları da 8 kitapta topladı. Mustafa Altınay 9'uncu kitabını çıkarmak için de hazırlıklara başladı. Altınay, Vali Salih Ayhan'ı makamında ziyaret ederek 9'uncu kitabının taslağını takdim etti.

Çimento torbalarından kitaba

İlk şiirlerini çalıştığı inşaatlardaki çimento torbalarına yazdığını anlatan Mustafa Altınay, "Geçimimi inşaatlarda çalışarak sağlamaya çalıştım. İlk şiirlerimi çimento torbalarına yazdım. 50 yılda 6 bine yakın şiir yazdım. Kızım Sümeyra Altınay'ın yardımıyla yazdığım şiirleri kağıda döktüm" dedi.

Çocuklara, gelecek nesillere bir şeyler bırakmak istediğini ifade eden Altınay, "Her türlü şiirim var. Akrostiş var, satranç türü var, sicilleme var, lebdeğmez var, sarma şiiri var. Kafiye nedir bilmiyordum, kendim öğrendim. Benim ustam yok" diye konuştu.

Vali Ayhan'dan tebrik

Vali Ayhan ise yerel şairleri ve halk ozanlarını çok önemsediklerini ifade ederek, "Sizlerin şiirlerini, yazılarını özellikle takip ederim. Sizler Anadolu irfanının sözlü kültürüsünüz. Bunları dizelere aktaran, bunların yükünü çeken sizlersiniz. Bu toprağın bereketini, güzelliğini en güzel şekilde haykıran insanlarsınız" dedi.

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Mustafa Altınay'ın hazırladığı son şiir kitabını Valilik olarak bastıracaklarını belirten Ayhan, "Sizlerin hafızalarındaki bilgiler, dizeler gelecek için önemlidir. Sizin gibi ulu çınarlar toplumun değerlerini kuşaklar boyu tanıtmakta önemli aracı, kalıcı kılan kişilersiniz. Bu şehre dair paylaşacağı yazısı, şiiri olan herkesin, bu şehre katkı sağlayan tüm kalemlerin başımızın üstünde yeri var" ifadelerini kullandı.

Her şey bir müşterinin yazdığı notla başladı: Aşk mektupları kafeye perde oldu
FOTOĞRAF 10
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Sivas'ta Çarşıbaşı mahallesinde bulunan bir kafede sevgilisinden ayrılan bir kişinin kafenin dekoruna astığı mektup aşıklara ilham oldu.
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Kafeye giden bir çok aşık sevdiği kişiye yazdığı mektup ve şiirleri bu mektubun yanına astı. Kısa sürede çoğalan mektuplar camı süsleyen dekoratif bir perdeye dönüştü. Yüzlerce mektup ve notun bulunduğu perdenin ismi ise aşk perdesi oldu.
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İşletme sahibi Mikail Aslan, müşterilerin bu durumdan oldukça memnun olduklarını ve kendileri için güzel bir yanı olduğunu dile getirdi.
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İşletme sahibi Mikail Aslan, şimdiye kadar perdeye yüzlerce sevgi dolu kelimelerin bulunduğu not ve mektubun asıldığını belirterek, Müşteriden ziyade misafir diyebileceğim kadın arkadaş ilk o yazmıştı.
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Ondan sonra diğer gelen misafirlerimiz de gördü, bizde buna hiç engel olmadık çünkü çok hoş bir şeydi. Böyle süre geldi bir teamül oldu artık. Her sene gelen müşteriler diğer önce yazdıklarının üzerine ekleyerek devam etmekte. Burada artık o anki ruh halinin o anki duygu ve düşüncelerini o anki hissettiklerini artık kağıda aktardı müşterilerimiz.
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Saati oraya bırakıyor. Bize gelen şeyler hep olumlu yönde. Tabi bazen müstehcen şeylerde oluyor biz onları çıkarıyoruz. Buraya aşk perdesi diyebiliriz dedi.
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Her şey bir müşterinin yazdığı notla başladı: Aşk mektupları kafeye perde oldu
Sivas'ta bir kafede, bir müşterinin tarafından kafenin dış camındaki dekora asılan aşk mektubu ardından yazılıp asılan onlarca aşk mektubuna öncü oldu. Dekora asılan onlarca mektup perdeye dönüştü. İşletme sahibi Mikail Aslan, şimdiye kadar perdeye yüzlerce sevgi dolu kelimelerin bulunduğu not ve mektubun asıldığını belirterek, "Müşteriden ziyade misafir diyebileceğim kadın arkadaş ilk o yazmıştı. Ondan sonra diğer gelen misafirlerimiz de gördü, bizde buna hiç engel olmadık çünkü çok hoş bir şeydi" dedi.

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