Çin'de altın madalya Alkü'lü milli sporcunun

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi ve Milli Sporcu Salih Korkmaz, Çin'in Chengdu şehrinde düzenlenen 2023 Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları’nın 20 kilometre Erkekler kategorisi Yürüyüş finalinde tarihi bir başarı elde etti. Bir saatin üzerinde süren mücadelede 20 kilometre Erkekler kategorisi Yürüyüş finalinde Milli Sporcu Korkmaz 1.23.40 derecesiyle dünya şampiyonu oldu. 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'nda da ülkemizi temsil eden Korkmaz, bu yıl Çin'de düzenlenen Dünya Üniversiteler Yaz Oyunlarında Türkiye'ye altın madalya kazandırmanın gururunu yaşattı. Milli takım arkadaşları, antrenörleri Salih'in tarihi başarısı sonrası büyük sevinç yaşadı. Elde ettiği başarı ile uluslararası müsabakalarda 20 km Yürüyüş branşında ülkemize altın madalya kazandıran Salih Korkmaz adını tarihe yazdıran ilk Türk sporcu oldu. Korkmaz’ın, bir sonraki hedefi 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda yarışmak.