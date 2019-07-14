Çinli ressamın gözünden mülteciler

Amerika'da geçtiğimiz haftlarda açılan Diğer Güneşlerin Sıcaklığı: Küresel Yerinden Olma Hikayeleri adlı sergiye yeni ve üçlü eselrer eklenmeye devma ediyor. Yunan sahillerinde yıllarca göçmenlerin resimlerini çizen ve dünyada büyük ses getiren Çinli çağdaş sanatçı Liu Xiaodong'un “Göçmenler” sergisi de açıldı. Liu Xiaodong, Avrupa'nın göçmen krizini , 'Refugees 4' adlı çalışmasıyla yansıttı. Xioding koleksiyonunda, resimler, fotoğraflar, fotoğraf resimleri, açıklayıcı metinler ve bir video belgesel yer alıyor. Avrupa'nın güney kıyılarında gelen ve benzeri görülmemiş bir mülteci dalgasına gelen sanat dünyasının en önemli yanıtlarından biri. Onu en dikkat çekici eserleri arasında, bir yamaçta kesilmiş bir yüzme havuzunun kenarından görülen klasik bir Toskana manzarasına ait devasa bir tablosu. Liu, “Dünyanın pek çok yerindeki insanlar için Avrupa vaat edilmiş bir ülke gibi. Göç, insanlık tarihinin ayrılmaz bir parçası olmasına rağmen, bu devasa dalga, bu mülteci akını, kesinlikle çağımız en büyük problemi” ifadelerini kullandı.

Liu Xiaodong

SERGİ SES GETİRMEYE DEVAM EDİYOR

“Diğer Güneşlerin Sıcaklığı: Küresel Yerinden Olma Hikayeleri”, Amerika Birleşik Devletleri ve Cezayir, Bangladeş, Belçika, Brezilya, Mısır, Gana, Irak, Lübnan, Meksika, Fas, Suriye, Türkiye, İngiltere'den 75 çağdaş sanatçının eseri yer alıyor. Kurulumlar, videolar, resimler ve belgeseler ile “ Diğer Güneşlerin Sıcaklığı” hem gerçek hem de hayali coğrafyaları araştırıyor. Diğer yandan da kişisel ve kolektif göç hikayeleri yeniden inşa ediliyor. Dünyadaki mültecilerin şu anki durumu ve Amerika Birleşik Devletleri i tarihindeki göç deneyimlerini kapsayan sergi, çok sayıda sesi bir araya getiriyor. Bu yönüyle de göçün evrenselliğini birçok kişi tarafından paylaşılan bir deneyim olarak ortaya çıkarıyor. Sergideki eserlede, aynı zamanda sanatçıların hem tarihi olaylara hem de kültürel manzaralardak değişimlere nasıl tanık olduklarına odaklanıyor.