Hayat Çinli ressamın gözünden mülteciler
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Çinli ressamın gözünden mülteciler

Yunan sahillerinde bekleyen göçmenleri çizdiği resimleriyle tanınan Çinli sanatçı Liu Xiaodong, Amerika'da açılan Diğer Güneşlerin Sıcaklığı: Küresel Yerinden Olma Hikayeleri sergisine katıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Liu Xiaodong'un çizdiği eserlerden biri
Liu Xiaodong'un çizdiği eserlerden biri

Amerika'da geçtiğimiz haftlarda açılan Diğer Güneşlerin Sıcaklığı: Küresel Yerinden Olma Hikayeleri adlı sergiye yeni ve üçlü eselrer eklenmeye devma ediyor. Yunan sahillerinde yıllarca göçmenlerin resimlerini çizen ve dünyada büyük ses getiren Çinli çağdaş sanatçı Liu Xiaodong'un “Göçmenler” sergisi de açıldı. Liu Xiaodong, Avrupa'nın göçmen krizini , 'Refugees 4' adlı çalışmasıyla yansıttı. Xioding koleksiyonunda, resimler, fotoğraflar, fotoğraf resimleri, açıklayıcı metinler ve bir video belgesel yer alıyor. Avrupa'nın güney kıyılarında gelen ve benzeri görülmemiş bir mülteci dalgasına gelen sanat dünyasının en önemli yanıtlarından biri. Onu en dikkat çekici eserleri arasında, bir yamaçta kesilmiş bir yüzme havuzunun kenarından görülen klasik bir Toskana manzarasına ait devasa bir tablosu. Liu, “Dünyanın pek çok yerindeki insanlar için Avrupa vaat edilmiş bir ülke gibi. Göç, insanlık tarihinin ayrılmaz bir parçası olmasına rağmen, bu devasa dalga, bu mülteci akını, kesinlikle çağımız en büyük problemi” ifadelerini kullandı.

Liu Xiaodong

SERGİ SES GETİRMEYE DEVAM EDİYOR

“Diğer Güneşlerin Sıcaklığı: Küresel Yerinden Olma Hikayeleri”, Amerika Birleşik Devletleri ve Cezayir, Bangladeş, Belçika, Brezilya, Mısır, Gana, Irak, Lübnan, Meksika, Fas, Suriye, Türkiye, İngiltere'den 75 çağdaş sanatçının eseri yer alıyor. Kurulumlar, videolar, resimler ve belgeseler ile “ Diğer Güneşlerin Sıcaklığı” hem gerçek hem de hayali coğrafyaları araştırıyor. Diğer yandan da kişisel ve kolektif göç hikayeleri yeniden inşa ediliyor. Dünyadaki mültecilerin şu anki durumu ve Amerika Birleşik Devletleri i tarihindeki göç deneyimlerini kapsayan sergi, çok sayıda sesi bir araya getiriyor. Bu yönüyle de göçün evrenselliğini birçok kişi tarafından paylaşılan bir deneyim olarak ortaya çıkarıyor. Sergideki eserlede, aynı zamanda sanatçıların hem tarihi olaylara hem de kültürel manzaralardak değişimlere nasıl tanık olduklarına odaklanıyor.

REKLAM
Terör koridoruna 2. Pençe

Terör koridoruna 2. Pençe

Irak'ın kuzeyinde, Pençe Harekâtı'nın yeni safhası başladı.
FETÖ 378 çocuğu yetim bıraktı

FETÖ 378 çocuğu yetim bıraktı

FETÖ, 13 çocuğun annesini, 365'inin de babasını katletti.
Önce radarı kurulacak

Önce radarı kurulacak

120'yi aşkın füze gemiyle gelecek.
Teşekkür zamanı

Teşekkür zamanı

​Erdoğan'ın teşekkür turları ağustosta başlayacak.
Tetikçi sahnede

Tetikçi sahnede

Ekonomide iyileşmeler var ama not düşürdü.
Kıyıma başladı

Kıyıma başladı

Yavaş ve ekibi çalışanlara karşı harekete geçti.
Sonunuz Kaşıkçı <br>gibi olabilir

Sonunuz Kaşıkçı
gibi olabilir

FBI, ABD'deki Suudi muhalifleri uyardı.
MİT TIR'larıyla<br> tuhaf ilişki

MİT TIR'larıyla
tuhaf ilişki

Oktar'ın FETÖ ile irtibatları deşifre edildi.
Birinci etap <br>trafiğe açıldı

Birinci etap
trafiğe açıldı

​FSM'deki onarım çalışmaları devam edecek.
Kabusa dönen yangın söndürüldü

Kabusa dönen yangın söndürüldü

400 hektarlık alanda etkili oldu, 3 gün sonra söndürülebildi.
Erbakan'ın<br>kabrine ziyaret

Erbakan'ın
kabrine ziyaret

Erdoğan, Milli Görüş liderinin kabrinde dua etti.
İkbal derdine<br>düşen kimliksizler

İkbal derdine
düşen kimliksizler

Bahçeli'den sistem eleştirilerine çok sert sözler.
İlk fotoğraflar geldi

İlk fotoğraflar geldi

​Yeni harekat başladı, PKK hedefleri ağır ateş altında.
KKTC'nin önerisine<br>tam destek

KKTC'nin önerisine
tam destek

Rumlara hidrokarbon kaynakları için işbirliği teklif edilmişti.
İmamoğlu'nun<br>suçlamaları asılsız

İmamoğlu'nun
suçlamaları asılsız

​Emekli İBB Genel Sekreter Yardımcısı Hacımustafaoğlu duyurdu.
Bebekleri<br> ekipler kurtardı

Bebekleri
ekipler kurtardı

​Esenyurt'ta çıkan yangında büyük panik yaşandı.
Başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

Başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

​Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik duyurusunu yayımladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.