Hayat Cipin çarptığı metal elektrik direği iki parça oldu
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Cipin çarptığı metal elektrik direği iki parça oldu

Cipin çarptığı metal elektrik direği iki parça oldu

Tokat'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan cipin çarptığı metal elektrik direği iki parçaya ayrıldı. Yaralanan sürücü Cihan Yakar (34), hastanede tedaviye alındı.

Haber Merkezi DHA
Cipin çarptığı metal elektrik direği iki parça oldu
Elektrik direği ikiye bölünürken cip de kullanılamaz hale geldi.

Tokat'ta Cihan Yakar yönetimindeki cip, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmayla demir elektrik direği iki parça olurken, cip de hurdaya döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan kendi imkanları ile çıkan sürücü Yakar, sağlık görevlilerince yapılan müdahakenin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yakar'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşandı.

Sıfır aldığı lüks cip ikinci gün yolda kaldı
GÜNDEM
Sıfır aldığı lüks cip ikinci gün yolda kaldı

460 bin liraya sıfır otomobil aldı: Hasarlı çıktı
FOTOĞRAF 11
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İnegöl'de ikamet eden Onur Aydemir isimli genç, kendi şirketleri üzerine Bursa'dan bir otomobil almak için bayie gitti.
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Beğendiği arabanın parasını ödeyerek aracının gelmesini bekledi. 5 Ocak 2021 tarihinde aracı teslim alan genç, sıfır aracını ekspere götürdü.
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Bagajında sökme takma olduğunu ve komple boyalı olduğunu öğrenince neye uğradığını şaşırdı.
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Soluğu bayide alan Aydemir'e hatanın fabrikadan kaynaklandığı söylendi.
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Onur Aydemir, ''22 Aralık 2020 tarihinde 458 bin 300 lira vererek sıfır Wolksvagen Tiguan aracımı aldım. Arabamı 5 Ocak 2021 tarihinde teslim aldım. 15 Ocak tarihinde Ekspertiz yaptırdım. Ekspertiz sıfır aldığımız aracının bagajında sökme takma olduğunu ve bagajın komple boyalı olduğunu söyledi bana. Mikron değerleri neticesinde yüksek çıkıyor. 18 Ocak tarihinde bayiye gittiğimde boya ustası da aynı şekilde sökme takma olduğunu ve bagaj kapağının komple boyalı olduğunu söyledi. Bayi müdürü ise bunu hiç bir şekilde kabul etmediğini ve sürekli fabrika hatası olduğunu söylüyor. Ben de fabrikanın böyle bir hata yapacağına ihtimal vermediğim için, Almanya'da bir abim vardı, onun yardımıyla şasi numarasında yaptırdığım sorgulamada, Almanca ve Türkçe olarak bagaj kapağında sıkıntı olduğu ve boya ile mikro değerlerinin kontrol edilmesi gerektiği söylendi. 19 Ocak 2021 tarihinde bir kez daha ekspertiz yaptırdım, iki tane olsun, belki biri yanlışlık yapmıştır diye. Ancak her iki ekspertizin raporları bir birleriyle uyuşuyor. Avukatıma başvurdum, araç firma üzerine olduğu için ona göre dava açtı. Önce devreye arabulucu girdi. Burada bizlere şaka gibi bir teklif verdiler. 2 paket ücretsiz bakım ve ücretsiz onarım verdiler. Çocuk oyuncağı gibi bizleri kandırmaya çalışıyorlar. Ben bu aracı sattığımda, değer kaybım ne olacak? Ben gerekirse davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşımayı düşünüyorum. Sıfır araba, yani şok olmamak mümkün değil. Ben hatalı araba almak isteseydim neden gidip sıfır alayım? İkinci el alırdım. Benim amacım hatasız arabaya binmek. Bundan sonraki süreç mahkeme yoluyla devam edecek. Sonuna kadar gideceğim, haklıyım çünkü. Burada sıfır araba alacaklara tavsiyem şudur, mutlaka arabayı almadan önce ekspertize sokun, sıfır araba alıyorum diye kanmayın şeklinde konuştu.
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460 bin liraya sıfır otomobil aldı: Hasarlı çıktı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden bir genç, bayiden sıfır aldığı araçla hayatının şokunu yaşadı.


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