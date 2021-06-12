Çizgi Roman Otobüsü Okur Gezer'e büyük ilgi

Esenler Belediyesi, içerisinde 2 bin adet çizgi roman eserin bulunduğu Okur Gezer’i düzenlediği tanıtım programıyla meraklılarıyla buluşturdu. 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde gerçekleşen program, vatandaşlardan ve miniklerden büyük ilgi gördü. Sanatseverleri çizgi roman dünyasına götüren otobüste yazar-çizer Demirhan Kadıoğlu ve Ahmet Çakıl, çocuklara çizgi romanlarla ilgili bilgiler verip önerilerde bulundu. Esenler Sanat Evi (ESEV) tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisiyle de katılımcılar keyif dolu anlar yaşadı. Minikler ise otobüsün çevresinde kendileri için düzenlenmiş renkli alanda çizgi roman okuyarak anın tadını çıkardı.

Okur Gezer'e meraklılarından büyük ilgi.

OKUMA KÜLTÜRÜMÜZÜ GELİŞTİRİYOR

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ise “Geçmiş yıllara doğru gittiğimizde hepimizin belleğinde okuduğumuz çizgi romanlar vardır. Bu çizgi romanlar insanı öylesine tutar ki bazen dersi ve yemeği unutur onlara dalarsınız. Çizgi roman hikâyelerinin özellikle devam etmesi ve çocuklarımızla buluşmasını istiyoruz. Çünkü bunların insanın okuma kültürünün oluşmasında, okuma alışkanlığının hızlanmasında çok önemli katkısı olduğunu düşünüyorum. Çizgi romanlarımızın bugünkü karakterleriyle çocuklarımızın tanışmasını arzuluyor ve bunun için de bütün sokak ve meydanlarımıza Okur Gezer otobüsümüzü yolcu ediyoruz” diye konuştu.

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Okur Gezer'e meraklılarından büyük ilgi.

ÇİZGİ ROMANCI KALMADI

Red Kit, Kızıl Maske gibi çizgi romanları gördüğünde duygulandığını ifade eden yazar-çizer Demirhan Kadıoğlu,“70’li ve 80’li yıllarda çizgi roman zirveydi. Biz çizgi roman kültürüyle büyüdük. Şimdi ise iki elin parmakları kadar çizgi romancı kalmadı. İstiyoruz ki bu etkinliklerle ve faaliyetlerle çocuklarımıza çizgi roman kültürünü aşılayalım” şeklinde konuştu. Çizgi roman kültürünün yaygınlaşması gerektiğini de sözlerine ekleyen Kadıoğlu şunları kaydetti: “Çizgi roman aslında başlı başına birçok kültürü içinde bulunduran önemli unsurlardan biridir. Buradaki çocuklarımıza da söyledim; çizgi roman okursanız senarist, iyi bir yönetmen, yazar, sanat direktörü olabilirsiniz. Çünkü çizgi roman bunların hepsini içinde barındırır.”

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Okur Gezer'e meraklılarından büyük ilgi.

Etkinlikte bulunan 13 yaşındaki Kaan Gökalp ise şunları söyledi:

“Çizgi roman okumayı çok seviyorum. Bu etkinlikte bize çizgi romanlar verilerek katkı sağlandı. Ayrıca canlı müzikle etkinliği neşelendirdiler. Bence güzel bir etkinlikti. Esenler Belediyemize de teşekkür ederim. Resimleriyle kitabı anlamamıza daha katkı sağlıyor. Çizgi roman okumayı herkese öneriyorum.”

Okur Gezer'e meraklılarından büyük ilgi.



Okur Gezer'e meraklılarından büyük ilgi.

Okur Gezer'e meraklılarından büyük ilgi.