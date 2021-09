Çobanlık yaparken hukuk fakültesini kazandı: Şimdi savcılık sınavına hazırlanıyor

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Sarıbalta köyünde yaşayan Adem Aydın, ailesine ait koyun sürüsüne çobanlık yaparak eğitim hayatını sürdürdü ve çocukluk hayali olan hukuk fakültesi için gecesini gündüzüne katarak ders çalıştı. İlk 8 yıllık eğitimini köyündeki okulda gören Aydın, orta öğrenimini ise Elazığ Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Ardından ülke genelinde ilk 3 bine giren ve hayali olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşen Aydın, pandemide üniversitelerin uzaktan eğitim olmasıyla köyüne dönerek hem çobanlık yaptı hem de derslerine çalıştı.



FOTOĞRAF 12 Erciş'e 25 kilometre uzaklıkta bulunan Taşlıçay Mahallesi'nde yaşayan inşaat işçisi Ferkuşat ve ev hanımı Mukaddes Taş çiftinin, 4 çocuğundan biri olan Muhammet Taş, ÖSYM tarafından açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarında, büyük bir başarıya imza atarak, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Taş, ilkokul yıllarından beri ailesine katkı sağlamak amacıyla çobanlık yaparken, koyunların yanında test çözerek, üniversiteye hazırlandı. Okulun son yılında dershaneye de kayıt yaptıran Taş, 27- 28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen ve 2 gün önce açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarında, tıp fakültesini kazanarak ailesine büyük mutluluk yaşattı. 506,80527 puan alarak 10'uncu tercihi olan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girmeye hak kazanan Taş, hedefine ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Taş, İlkokul yıllarından beri çobanlık yaparak, aileme katkıda bulunuyorum. Bir yandan da okulumu okudum. Koyunları araziye götürürken, kitaplarımı da alıp derslerime çalışıyordum. Görme engelli 55 yaşındaki amcam Elfesi Taş’ın omuriliğinde bir sıkıntı olunca, 2011 yılında İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne götürdük. Orada amcamı ameliyat eden doktorun mütevazı ve sıcak davranışı beni çok etkiledi. O gün bir hedef seçtim ve beyin cerrahı olmak istedim. Daha sonra da üniversite sınavlarına hazırlanmaya başladım. Çalışmalarımı çobanlık yaptığım koyunların arasında yaptım. Okulun son yılında dershaneye kayıt yaptırıp, yoğun bir şekilde çalışmaya başladım. 506 puanla ilk 11 bin kişi arasına girerek, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandım. Hedefime ulaştığım için çok mutluyum dedi. İnşaat işleri ve hayvancılıkla uğraşan 4 çocuk babası Ferkuşat Taş ise tıp fakültesini kazanan oğluyla gurur duyduğunu söyledi. Baba Taş, Muhammet çobanlık yaparken de derslerine çalışan, çok çalışkan bir çocuktu. Eşim, Muhammet için hep 'çok zeki bir çocuk, büyüyünce adam olacak' derdi. Tıp fakültesini kazandığı için çok mutluyuz, çok gururluyuz dedi. Anne Taş da oğlunun tıp fakültesini kazanarak hedefine ulaştığını, oğluyla gurur duyduğunu söyledi. Alkışlar Vanlı Muhammet'e: Çobanlık yaparken üniversiteye hazırlandı, tıp kazandı Üniversite hayali kuran öğrenciler bekleyişi sona erdi ve YKS yerleştirme sonuçları önceki gün açıklandı. Yurdun dört bir yanından on binlerce aday büyük mutluluk yaşadı. Ancak bir genç vardı ki başarı hikayesi herkese örnek oldu. Van'ın Erciş ilçesinde hem çobanlık yapıp, hem de üniversiteye hazırlanan 19 yaşındaki Muhammet Taş, girdiği Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavında büyük bir başarı elde ederek, Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi bölümünü kazandı. Taş'ın başarısı ailesine büyük mutluluk yaşattı. BiP'te paylaş

Hayalini kurduğu üniversiteden mezun olduktan sonra avukatlık stajı yapan Aydın, şimdi de hakim ve savcılık sınavına hazırlanmaya başladı. İleride savcı olmak istediğini belirten Aydın, anne ve babasının desteği ile başarıya ulaştığını söyledi.

Küçüklükten beri köyde ailesiyle küçükbaş hayvancılık yaptığını belirten Adem Aydın, "İlkokul ve ortaokulu köyümüzde bulunan okulda hem aileme yardım ederek hem de derslerime çalışarak tamamladım. Liseyi Elazığ’da bulunan Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesinde okudum. Lise eğitimime devam ederken ara tatillerde ve yaz tatillerinde yine köyümüze giderek anne ve babama köy işlerinde yardımcı oldum. Aynı zamanda üniversite sınavına hazırlandım. Çocukluktan beri en büyük hayalim İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanmak ve buradan mezun olup alanında çok başarılı bir savcı olmak. Şu an mevcut durumda, liseyi bitirdiğim zaman girdiğim ilk sınavda Türkiye’de ilk 3 bine girerek İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleştim. Sonra hem fakülte eğitimime devam ettim aynı zaman da yine yazları ve ara tatillerde köye ailemin yanına gelerek burada işlerimize yardımcı oldum. Özelikle 2020 yılının başında ortaya çıkan pandemi kısıtlamalarından dolayı yüz yüze eğitime ara verilmesiyle köye gelmek zorunda kaldım. Teknolojik imkanların sınırlı olması aynı zamanda internetin de yeterli derecede çekmemesi derslerimde zorlanmama sebep olsa bile 4 yıllık eğitimimi üniversiteden onur öğrencisi olarak mezun oldum. Şu an mevcut durumda Elazığ’da bir ofiste avukatlık stajımı başlattım, bir yandan da hakimlik savcılık sınavına çalışıyorum. Yıl sonunda gireceğim sınavı kazanıp, başarılı bir savcı olacağıma inanıyorum. Benim bu başarımdaki en büyük emek bana her koşulda nice zorluklara rağmen ve imkansızlar içinde hep destek olan annem ve babam sayesindedir" dedi.