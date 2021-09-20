Hayat Çobanlık yaparken hukuk fakültesini kazandı Şimdi savcılık sınavına hazırlanıyor
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Çobanlık yaparken hukuk fakültesini kazandı: Şimdi savcılık sınavına hazırlanıyor

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde çobanlık yaparken hazırlandığı üniversite sınavlarında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Adem Aydın, bölümden mezun oldu. Elazığ’da bir hukuk bürosunda stajyer avukatlık yapan Aydın, şimdi de savcı olmak için sınavlara hazırlanıyor.

Haber Merkezi İHA
Çobanlık yaparken hukuk fakültesini kazandı: Şimdi savcılık sınavına hazırlanıyor
Adem Aydın

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Sarıbalta köyünde yaşayan Adem Aydın, ailesine ait koyun sürüsüne çobanlık yaparak eğitim hayatını sürdürdü ve çocukluk hayali olan hukuk fakültesi için gecesini gündüzüne katarak ders çalıştı. İlk 8 yıllık eğitimini köyündeki okulda gören Aydın, orta öğrenimini ise Elazığ Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Ardından ülke genelinde ilk 3 bine giren ve hayali olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşen Aydın, pandemide üniversitelerin uzaktan eğitim olmasıyla köyüne dönerek hem çobanlık yaptı hem de derslerine çalıştı.

Alkışlar Vanlı Muhammet'e: Çobanlık yaparken üniversiteye hazırlandı, tıp kazandı
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Erciş'e 25 kilometre uzaklıkta bulunan Taşlıçay Mahallesi'nde yaşayan inşaat işçisi Ferkuşat ve ev hanımı Mukaddes Taş çiftinin, 4 çocuğundan biri olan Muhammet Taş, ÖSYM tarafından açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarında, büyük bir başarıya imza atarak, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı.
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Taş, ilkokul yıllarından beri ailesine katkı sağlamak amacıyla çobanlık yaparken, koyunların yanında test çözerek, üniversiteye hazırlandı. Okulun son yılında dershaneye de kayıt yaptıran Taş, 27- 28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen ve 2 gün önce açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarında, tıp fakültesini kazanarak ailesine büyük mutluluk yaşattı.
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506,80527 puan alarak 10'uncu tercihi olan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girmeye hak kazanan Taş, hedefine ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
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Taş, İlkokul yıllarından beri çobanlık yaparak, aileme katkıda bulunuyorum. Bir yandan da okulumu okudum. Koyunları araziye götürürken, kitaplarımı da alıp derslerime çalışıyordum. Görme engelli 55 yaşındaki amcam Elfesi Taş’ın omuriliğinde bir sıkıntı olunca, 2011 yılında İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne götürdük.
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Orada amcamı ameliyat eden doktorun mütevazı ve sıcak davranışı beni çok etkiledi. O gün bir hedef seçtim ve beyin cerrahı olmak istedim. Daha sonra da üniversite sınavlarına hazırlanmaya başladım. Çalışmalarımı çobanlık yaptığım koyunların arasında yaptım.
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Okulun son yılında dershaneye kayıt yaptırıp, yoğun bir şekilde çalışmaya başladım. 506 puanla ilk 11 bin kişi arasına girerek, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandım. Hedefime ulaştığım için çok mutluyum dedi.
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İnşaat işleri ve hayvancılıkla uğraşan 4 çocuk babası Ferkuşat Taş ise tıp fakültesini kazanan oğluyla gurur duyduğunu söyledi. Baba Taş, Muhammet çobanlık yaparken de derslerine çalışan, çok çalışkan bir çocuktu.
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Eşim, Muhammet için hep 'çok zeki bir çocuk, büyüyünce adam olacak' derdi. Tıp fakültesini kazandığı için çok mutluyuz, çok gururluyuz dedi. Anne Taş da oğlunun tıp fakültesini kazanarak hedefine ulaştığını, oğluyla gurur duyduğunu söyledi.
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Alkışlar Vanlı Muhammet'e: Çobanlık yaparken üniversiteye hazırlandı, tıp kazandı
Üniversite hayali kuran öğrenciler bekleyişi sona erdi ve YKS yerleştirme sonuçları önceki gün açıklandı. Yurdun dört bir yanından on binlerce aday büyük mutluluk yaşadı. Ancak bir genç vardı ki başarı hikayesi herkese örnek oldu. Van'ın Erciş ilçesinde hem çobanlık yapıp, hem de üniversiteye hazırlanan 19 yaşındaki Muhammet Taş, girdiği Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavında büyük bir başarı elde ederek, Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi bölümünü kazandı. Taş'ın başarısı ailesine büyük mutluluk yaşattı.


HAKİM VE SAVCILIK SINAVINA HAZIRLANIYOR
Hayalini kurduğu üniversiteden mezun olduktan sonra avukatlık stajı yapan Aydın, şimdi de hakim ve savcılık sınavına hazırlanmaya başladı. İleride savcı olmak istediğini belirten Aydın, anne ve babasının desteği ile başarıya ulaştığını söyledi.
Küçüklükten beri köyde ailesiyle küçükbaş hayvancılık yaptığını belirten Adem Aydın, "İlkokul ve ortaokulu köyümüzde bulunan okulda hem aileme yardım ederek hem de derslerime çalışarak tamamladım. Liseyi Elazığ’da bulunan Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesinde okudum. Lise eğitimime devam ederken ara tatillerde ve yaz tatillerinde yine köyümüze giderek anne ve babama köy işlerinde yardımcı oldum. Aynı zamanda üniversite sınavına hazırlandım. Çocukluktan beri en büyük hayalim İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanmak ve buradan mezun olup alanında çok başarılı bir savcı olmak. Şu an mevcut durumda, liseyi bitirdiğim zaman girdiğim ilk sınavda Türkiye’de ilk 3 bine girerek İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleştim. Sonra hem fakülte eğitimime devam ettim aynı zaman da yine yazları ve ara tatillerde köye ailemin yanına gelerek burada işlerimize yardımcı oldum. Özelikle 2020 yılının başında ortaya çıkan pandemi kısıtlamalarından dolayı yüz yüze eğitime ara verilmesiyle köye gelmek zorunda kaldım. Teknolojik imkanların sınırlı olması aynı zamanda internetin de yeterli derecede çekmemesi derslerimde zorlanmama sebep olsa bile 4 yıllık eğitimimi üniversiteden onur öğrencisi olarak mezun oldum. Şu an mevcut durumda Elazığ’da bir ofiste avukatlık stajımı başlattım, bir yandan da hakimlik savcılık sınavına çalışıyorum. Yıl sonunda gireceğim sınavı kazanıp, başarılı bir savcı olacağıma inanıyorum. Benim bu başarımdaki en büyük emek bana her koşulda nice zorluklara rağmen ve imkansızlar içinde hep destek olan annem ve babam sayesindedir" dedi.

Çobanlık yaparken 67 yaşında üniversite bitirdi: Yeni hedefi yüksek lisans yapmak
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Merkeze bağlı Sarılı köyünde yaşayan Zeki Gür, 1976 yılında üniversiteyi kazanmasına rağmen babası vefat edince gidemedi. Evlenen ve 4 çocuğu olan Gür, çiftçilik ve çobanlık yaparak ailesinin geçimini sağlarken okumaya olan merakı nedeniyle sürekli kitaplar aldı. 1988 yılında girdiği üniversite sınavında Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nü kazanan Gür, ilk yıl eğitimini tamamladıktan sonra 2. sınıfta maddi imkansızlıklar nedeniyle ara verdi.
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Okula ara vermesine rağmen her fırsatta kitaplar alan Gür, ağıl yakınında ve evinde kendisine özel bir yer ayırdı. Ara verdiği okula çıkarılan af sayesinde 2016 yolunda geri dönen Gür, bugün düzenlenen çevrimi içi törenle mezun oldu. Hedefi yüksek lisans olan Gür, öğrenci yetiştirmek istiyor. Hayvanlarını satan ve evinin yanında bahçede sebze eken Gür, yine bir an olsun çalışmayı bırakmıyor. Gür azmi ve okuma şevki ile herkese örnek oluyor.
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Zeki Gür, “Benim durumumu mezuniyet belirlemez, başarı belirler. Benim mutluluğum başarıya endekslidir. Koyunları otlattığım zaman gezerek çalışıyordum. Gezerek matematik çalışırken çok zorlandım. Elimde bir kalem bir defter düşerdi. Dedim ki zoru başaracağım. Matematik gezerek nasıl çalışılır? Bunu da başardım. Emekli değilim ve hiç düşünmedim. Babamız öldü. Babam derdi ki sen hiçbir şeye bakmayacaksın ders çalışacaksın. Babamda aniden öldü ve ben ekmek kazanmanın ne olduğunu bilmiyordum. Bunalıma girdim, evlendim ve ardından borç batağına girdim. Okulda yalpalamam bundan oldu. Ardından aftan dolayı okula geri döndüm. Cumhurbaşkanımızın en iyi yaptığı şeylerden biri de beni okula geri döndürmektir. Öyle bir karar çıkmasaydı ben belki de soğurdum. Bana ivme kazandırdı. Cumhurbaşkanı benden çok Türkiye Cumhuriyeti’ne ve bilime hizmet etti” dedi.
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Çocuğu yaşlardaki gençlerle okumanın iyi olduğunu dile getiren Gür, “Benim arkadaşlarım benden 20 yaş büyük görünüyorlar. Ben hep gençliğe bakarak genç kaldım. Hep gençler içinde kendimi genç hissettim. 67 yaşında olduğum halde diyorum ben 18 ya da 25 yaşındayım. Çünkü ben o yaşlarda gibiyim. Kahvedeki arkadaşlarıma bakıyorum 60’lı yaşlardalar. Okula gittiğim zaman nereye baksam 20’li yaşlar. O zaman ben 60’lı yaşları unutuyorum 20’li yaşlara iniyorum. Hep de böyle kaldım. Onlara örnek olmaya çalıştım. Aslında ben o seviyeye indim. İhtiyarlık içerisinde genç ve dinamik kaldım” diye konuştu.
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Hedefinin öğrenci yetiştirmek olduğunu vurgulayan Gür, “Senin yaşın geçmiş diyorlar. Bundan sonra devlet sana iş vermez diyorlar. Ben fizik, matematik ve kimyayı koşarak çalışıyordum. Bunu bile öğrendim ve sabır ettim. Ben yine sabır edeceğim. Devletimiz bunu görür. Benim devletten maaş alma olarak değil, öğrenci yetiştireceğim. Yüksek lisans düşünüyorum. Benin annem babamı yetiştirdi fakat beni asıl yetiştiren hocalarımdır. Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. Ben hocalarıma ne kadar kölelik yapsam azdır. Hocalarım benim başımın tacıdır. Ben hocalarımla varım. Hocalarım olmazsa ben bir hiçim. Ben tüm ivmelerimi hocalarımdan aldım. Hedefimi mezara kadar iletmek istiyorum. Ne zaman mezar olursak bu iş durur. Öğrenci yetiştireceğim, o öğrenci bizim prensiplerimizi devam ettirecek. Öyle öyle gidecek. Ben ölsem bile benim öğretmenlik olarak vereceklerim bu bilgiler, devamlı bayrak olarak taşınacak. Okumanın yaşı yok” şeklinde konuştu.
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67 yaşında mezun olan fizikçi Zeki amcanın yeni hedefi yüksek lisans
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67 yaşında mezun olan fizikçi Zeki amcanın yeni hedefi yüksek lisans
Çobanlık yaparken 67 yaşında üniversite bitirdi: Yeni hedefi yüksek lisans yapmak
Elazığ'da çiftçilik ve çobanlık yaparken yarım kalan eğitimine devam kararı alıp 67 yaşında mezun olan 4 çocuk babası Zeki Gür, kendine yüksek lisans yaparak öğrenci yetiştirmeyi hedef olarak koydu.


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