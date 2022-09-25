Çocuğunuzu sonbahar alerjisinden koruyun

Sıcaklıkların azalmaya başladığı, güneşin yerini bulutlu ve yağışlı havaya bıraktığı sonbaharla birlikte ağaçlar yapraklarını döküyor, doğa mevsime özgü güzelliğiyle büyülüyor. Ancak bu değişim zamanı özellikle çocuklu aileler için zorlu bir süreci de beraberinde getiriyor. Acıbadem Maslak Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Alerji Uzmanı Prof. Dr. Gülbin Bingöl, genelde rüzgarla birlikte etrafa yayılarak kilometrelerce uzaklara taşınan ve yoğun olarak havada bulunan yabani ot ve nezle otu gibi bazı polenlerin alerjik şikayetleri artırdığını belirterek “Çocuk eğer alerjik bir bünyeye sahipse, çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük olan bu polen taneciklerini hava yolu ile soluduğunda alerjik şikayetler tetiklenerek burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma, öksürük ve gözlerde kızarıklık gibi birçok şikayete yol açıyor. Bu şikayetler nezle ve grip gibi üst solunum yolu hastalıkları ile karışabildiğinden tanı ve tedavide gecikmeye sebep olabiliyor” diyor. Bingöl, sonbaharda artış gösteren alerjilerin çocuğun hayat kalitesini olumsuz etkileyip, okul başarısını düşürdüğünün de altını çiziyor. Ebeveynlerin alerjik şikayetlere karşı dikkatli olmaları gerektiğine söyleyen Bingöl, sonbaharda artış gösteren alerjiye karşı çocuklarda alınması gereken yedi etkili önlemi anlattı.

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Prof. Dr. Gülbin Bingöl

ÇOCUKLARDA SONBAHAR ALERJİSİNE KARŞI 7 ETKİLİ ÖNLEM!

- Burun, dudak ve göz çevresine ince bir tabaka vazelin sürerek polenlerin vücuda girişini engelleyebilirsiniz.

- Çocuklarınızı ellerini sık yıkamaları ve gün içerisinde ellerini yüzüne sürmemeleri, arkadaşlarıyla sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda bilgilendirin.

- Soğuk havalarda evde kullanacağınız ısıtıcılar odanın nem oranını düşürüp havayı kurutabileceğinden odayı düzenli aralıklarla havalandırın.

- Çocuğunuzun uyuduğu odada çok fazla eşya bulundurmayın. Çiçek, oyuncak, battaniye, halı gibi eşyalardan da uzak tutun.

- Çocuğunuza yünlü ve tüylü giyseler giydirmeyin.

- Çocuğunuzun nevresimini en az 60 derecede yıkayın.

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- Çamaşırları çocuğunuzun yanında kurutmayın, boş olan bir odada kurutun.

HAYAT Sonbahar alerjisine dikkat!