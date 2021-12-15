Çocuk kitaplarının edebi eser olduğu unutulmamalı

ZEYNEP TUBA KESİMLİ

Şiirle başlayan edebiyat yolculuğunuz çocuk hikâyeleriyle devam ediyor. Sizce şiirle çocuk edebiyatı arasında bir bağlantı var mı ya da nasıl bir bağlantı var?

Bana kalırsa şiir, edebiyatın çocuk ruhudur. Hüzün, sevinç, coşku, kırılganlık hepsi bir aradadır. Çocuksu bir masumiyeti vardır şiirin. Aynı zamanda direnci, inadı, çatışmaları. Şiir aykırıdır, çocuk da… Planlanan, beklenen, dayatılan pek çok şeye karşı.

İyi bir çocuk kitabı mesajını, çocuğun gözüne sokmadan, onun zekasını hafife almadan ya da ona parmak sallamadan verir, diyebiliriz. Kitaplarınızda metaforik anlatımlar mevcut ancak her çocuk hissettirilmek istenen duyguyu, verilmek istenen mesajı alabilecek alt yapıya sahip olmayabilir. Bu konuda neler yapılabilir, çocuklara bu konuda nasıl yardımcı olabiliriz?

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Mesaj meselesi oldukça tartışmalı bir konu. Yazının aslında böyle bir sorumluluğu olmamalı, böyle bir gerginlikle başlamamalı. Bir çocuk kitabının da bir edebi eser olduğu, olması gerektiği unutulmamalı. Öte yandan mesaj dediğimiz pek çok içerik de hayatın birer parçası. Ve eser hayattan doğuyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bunun nasıl işlendiği önemli. Burada kitabın hitap ettiği yaş grubu, okurun geçmiş okuma öyküsü gibi pek çok faktör devreye girer. Çocukların okumaya, kitaba ilgisi artıkça kavrama, anlama bağı da güçlenir. Bir de her şeyin aynı düzeyde anlaşılması yetişkinler için bile mümkün değil. Bazen zihnimizde bir ışık yanması kalbimizde bir çiçek açması bile yeterli olur. Adını koyamayız ama çiçeğin kokusunu hissederiz.

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ÇOCUKLUĞUM GİZLİ GİZLİ BENİ İZLEMİŞ

Küçük yaşta babanızı kaybettiğinizi, bu sebeple taşınmak durumunda kaldığınızı biliyoruz. Kitaplarınızda da benzer hikâyeler var. Hasan Ali Toptaş’tan ödünç alarak soracak olursak çocukluğunun elinden tutmuş bir yazar mısınız?

Öyle olduğumu ben de şimdi şimdi kavrıyorum. Yazdıklarıma dönüp baktığımda gizli gizli beni izlemiş çocukluğum. Bile isteye olmasa da yansıyan çok şey var.

Sizin severek okuduğunuz çocuk kitapları neler?

Ben Melike Günyüz, Mevlâna İdris, Salih Zengin kitaplarını çok severim. Hatta çocuk edebiyatı dediğimiz alana karşı içimde bir ışık yanmasında Mevlâna İdris kitaplarının çok rolü vardır. Bir de Behiç Ak’ı çok severek okurum.