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Hayat Çocuk kıyafetleri sinemayla birleşti
KÜLTÜR SANAT

Çocuk kıyafetleri sinemayla birleşti

İstanbul Bilgi Üniversitesi, koleksiyonunda yer alan eserlerden oluşan bir sergiyi santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi’nde açtı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çocuk kıyafetleri sinemayla birleşti
Sergi santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi’nde ziyaret edilebilir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, koleksiyonunda yer alan eserlerden oluşan bir sergiyi santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi’nde açtı. Çağdaş sanatın önemli isimlerinden Sarkis Zabunyan, Abidin Dino ve Berkan Baycan’ın sanat eserleri 13 Mayıs’a kadar sanatseverlerle buluşacak. Sergide Sarkis’in 1900’lerden günümüze çocuk kıyafetlerini çeşitli yönetmenlerin film sahnelerinden oluşan 13 foto-blok ve 1999 yılı sonrasında sanatına dâhil ettiği 13 çocuk elbisesi bulunuyor. Abidin Dino’nun ise 1976 yılına tarihlediği 22 adet “Acıların Resimleri-Desen” serisi ve Hastalık Resimleri I-II çalışmaları yer alıyor. Berkan Baycan’ın “Kadim Kentler” serisinden Londra ve Göbekli Tepe eserleri sergide yer alıyor.

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