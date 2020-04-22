Hayat Çocuklar bayram edecek Bilge Çocuk ve Bilge Minik dergilerinde 23 Nisana özel kampanya
AKTÜEL

Çocuklar bayram edecek: Bilge Çocuk ve Bilge Minik dergilerinde 23 Nisan'a özel kampanya

Çocuk edebiyatına ve çizgisine yön veren kadro ile Osman Turhan’ın yayın yönetmenliğinde hazırlanan Bilge Minik ve Bilge Minik dergilerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel kampanya başlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bilge Çocuk ve Bilge Minik dergileri ile 23 Nisan'da çocukları sevindirebilirsiniz.
Bilge Çocuk ve Bilge Minik dergileri ile 23 Nisan'da çocukları sevindirebilirsiniz.

26 Nisan’a kadar sürecek 4 günlük kampanya kapsamında daha önce yayınlanan 23 dergi 230 TL yerine 79 TL’ye satışa sunuldu. Online siparişle birbirinden eğlenceli ve eğitici içeriklerle donatılmış Bilge Çocuk ve Bilge Minik, çocuklara hem sosyal aktivite oluyor hem de içeriğindeki oyunlarla, ebeveynleriyle birlikte kaliteli vakit geçirmeyi sağlıyor.

Bilge Çocuk dergisinde, her ay dolu dolu içerikler yer alırken, çocuklar “Çizgi Roman” bölümünde tarihte bir yolculuğa çıkıyor. “Sınıfın Afacanları” bölümünde okul hayatını en doğal halleri ile buluyor. “Sinir Dükkanı” bölümünde ise günlük hayatın içinde ifrit olduğu zamanları yakalarken, “Acayip İcatlar” da icatların ilginç hikâyelerini öğreniyorlar. “Bilge Çocuklara Sorular”da farklı zeka türlerine uygun sorular ile zihin gelişiminekatkıda bulunuyor.

ONLİNE SİPARİŞ VERİLEBİLİYOR

  • Okul öncesi çocuklara yönelik yayınlanan Bilge Minik’in içeriği ise milli ve manevi değerler kapsamında bir yetişkinin desteği ve yönlendirmesiyle tamamlanabilecek çok sayıda etkinlikten oluşuyor. Okul öncesi dönemdeki çocukların araştırma ve merak duygularını harekete geçirici, dil gelişimini, el becerilerini, zihinsel ve duygusal gelişimlerini destekleyici etkinliklerin yer aldığı dergide ayrıca “Ebeveynlere Not” bölümleri ile anne-babalara ışık tutuyor. Bilge Minik’te, çocukların hikayelerle hayal gücünü ve manevi gelişimlerini destekleyici öyküler de yer almaktadır. Stoklarla sınırlı kampanyada dergilere ulaşabilmek için www.birlikte.com.tr adresinden sipariş verilebiliyor. Dergi içeriği ile ilgili detaylar için “www.bilgeminikdergi.com” ve “www.bilgecocuk.com” adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

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