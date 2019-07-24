Hayat Çocuklar hikmet incilerini Kutadgu Biligden öğrenecek
KÜLTÜR SANAT

Çocuklar hikmet incilerini Kutadgu Bilig'den öğrenecek

Çocuklar hikmet incilerini Kutadgu Bilig'den öğrenecek

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, Türkçenin en temel ve Türk dili araştırmalarının en önemli kaynak eserlerinden biri olan Kutadgu Bilig'i çocuklara ücretsiz dağıtacak

Haber Merkezi AA
Kutadgu Bilig, 11. yüzyılda Yusuf Has Hacip tarafından yazıldı.
Kutadgu Bilig, 11. yüzyılda Yusuf Has Hacip tarafından yazıldı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, Türk-İslam tarihi ve kültürü açısından en önemli kaynak eserden biri olan Kutadgu Bilig kitabını çocuklar için özel olarak hazırladı. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, yaptığı yazılı açıklamada, "Çocuklar için Kutadgu Bilig" kitabına ilişkin bilgi verdi.

Kutadgu Bilig'in Yusuf Has Hacib tarafından yazılışının 950. yılının, UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındığını belirten Ateş, "UNESCO'nun aldığı bu karar, Türk düşünce dünyasının temel kaynaklarından biri olan Kutadgu Bilig’in edebi ve tarihi bir eser olarak kıymetini ortaya koyması açısından oldukça önemlidir" ifadesini kullandı.

Ateş açıklamasında, bu kitabı Türk gençliğine tanıtmak ve sevdirmek amacıyla bir dizi faaliyetler gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Günümüzden 950 yıl önce Yusuf Has Hacib tarafından söz dünyasına dökülen ve asırlardan bu yana dilden dile, gönülden gönüle aktarılan hikmet incilerini yeni nesillere aktarmanın çok önemli bir görev olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Vakıf olarak daha önce Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk kitabını çocuklar için özel yayımladıklarını anımsatan Ateş, gelecek dönemde de üçüncü nüshası bulunarak 13. hikayesi keşfedilen Dede Korkut Hikayeleri'nin yer aldığı "Çocuklar İçin Dede Korkut" isimli eseri yayımlayacaklarını duyurdu.

15 bin adet basılan "Çocuklar için Kutadgu Bilig" kitabının dağıtımı ücretsiz olacak.

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