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Çocuklar için son derece tehlikeli: Bakanlık olaya el attı raflardan toplatılıyor

Çocuklar için son derece tehlikeli: Bakanlık olaya el attı raflardan toplatılıyor

11:2911/04/2025, Cuma
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Ticaret Bakanlığı halkın sağlığını korumak için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı, çocuklar arasında oldukça popüler bir ürünü raflardan toplatarak piyasaya arzını yasakladı.

Bakanlık halk sağlığını güvene almak için denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda yapılan denetimlerin birinde bakanlık, çocuklar için son derece sağlıksız olan bir ürünü 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne ekledi.


Bakanlık, 'Mao Mao Yu' marka dondurma şekilli fosforlu kalemin piyasaya arzını yasakladı. Ek olarak ürünün satışa sunulmasının hemen ardından toplatılmasına karar verildi.

ÇOCUK SAĞLIĞINI RİSKE ATIYOR

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada söz konusu ürünün içerisinde yer alan kimyasal bileşenlerden dolayı sağlık açısından ciddi riskler taşıdığı belirtildi.


Bakanlık, ürünün yasaklanma sebebini ise “Kimyasal, Sağlık Riski (Diğer), Yaralanmalar" olarak belirtirken ürün hakkında ise, "Ts en 71-1 kısım 7.1. ile ekoloji testleri-fitalat yönünden kalır sonuç almıştır” ifadelerini kullandı.


#Ticaret Bakanlığı
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