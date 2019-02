Çocuklar sizi çok seviyor

SEVİNÇ ŞAHİN

Çocukların dünyasına hitap eden eser vermek kolay gibi görünse de aslında en büyük ustalık gerektiren alan. Çünkü onların severek okuyacağı kitapları yazmak için çocukların dünyasını çok iyi bilmek gerekiyor. Son bir yılda çıkan ve farklı yaş grubundaki çocuklara hitap eden 10 kitaplık bir seçki yaptık. Bu seçkiyi yaparken öylesine zorlandım ki anlatamam. Çok güzel eserler katılmış edebiyat dünyamıza. Hepsine hoşgeldin diyorum. Burada hepsine yer vermek zor elbette, o yüzden 10 çocuk kitapları yayıncısından 10 eserle yetinmek zorundayız. İşte ilk eserimiz:

CARLE’DEN CANIM BABAM VE CANIM ANNEM:

İlk eserimiz, Mavibulut Yayıncılık’tan Eric Carle imzalı, Fatih Erdoğan çevirisi bir çift kitap: Canım Babam ve Canım Annem. Eric Carle’nin “Aç Tırtıl” isimli eserini neredeyse bilmeyen yok. İşte bu iki kitaba o “minik aç tırtıl” da eşlik ediyor.

Üç yaş ve üzeri olarak belirtilen bu iki eser baba ile çocuk, anne ile çocuk arasındaki ilişkiyi, sevgiyi anlatıyor. Kitapların her sayfasında gerçek hayatla örtüşen ifadeler, kitabı daha fazla çekici hale getiriyor. Bu sevgi dolu eserlerin, çocuğunuzun dünyasında ayrı bir yer edineceğine inanıyorum, pek tabii ki siz ebeveynlerin de.

REKLAM

ROWLİNG DEVAM EDİYOR: İkinci eserimiz Yapı Kredi Yayınları’ndan yayınlanan Fantastik Canavarlar, Harry Potter kitaplarının yazarı J.K. Rowling tarafından yazılmış bir eser. Olaylar 1926 yılında New York’ta geçiyor. Büyüzoolog Newt Scamender New York’a bir sebeple gelmiştir ve niyeti işini halledip dönmektir ama sihirli valizi başka birinin valiziyle karışıp, valizdeki canavarların bazıları kaçınca bir curcuna başlar.

CAN’IN CANIM AĞACI: Can Çocuk’tan çıkan Canım Ağacım isimli eser; Kanadalı sanatçı Jacques Goldstyn tarafından hem yazılmış hem çizilmiş. Yazarı tarafından hem yazılan hem çizilen nadide eserlerden biri Canım Ağacım. Diğer çocuklara çok benzemeyen bir çocuk ve yalnızlığına deva olan bir ağaç. Ve bu dost ağaç, geri gelen bahara rağmen tomurcuklanmaz. Bir hayvanınız varsa, öldüğünde ne yapacağınız bilinen bir şeydir ama bir ağaç ölünce ne yapılır?

HER ŞEYİ ONARAN ADAM: Dördüncü eserimiz; Erdem Yayınları’ndan geliyor: Her şeyi Onaran Adam. Hasan Karaca imzalı eserin çizimleri Reza Hemmatirad’a ait. Her Şeyi Onaran Adam, öncelikle kendi evinde bozulan şeyleri tamir ederek başlamıştı bu işe. Önce evinde, sonra evin dışında, sonra sokakta ve sonra koca bir ülkenin tamirine çalışan bu adam hiç pes etmiyordu. Onardıkları tekrar bozulsa bile canla, başla çalışıyordu. O adam kim?

REKLAM

REDHOUSE’DAN BABAM YANIMDAYKEN: Beşinci kitabımız, Redhouse Kidz tarafından yayınlanan Babam Yanımdayken isimli kitabın ilk göze çarpan özelliği, çizimleri. Sadece kapak resmi için bile alırdım bu kitabı diye düşünmeden edemiyorum. Bu kitapta yazarı tarafından çizimleri yapılmış bir eser.

ÖDÜLLÜ BİR KİTAP, KARANLIK: Hep Çocuk Yayınları’ndan çıkan Karanlık isimli kitap. Bu kitabın kapak resmi bir çoğumuzu çocukluğumuzun korkularımıza kapıldığımız günlerine taşıyacağını zannediyorum. 2014 New York Times En İyi Resimli Kitap Ödülü, Charlotte Zolotow Ödülü, School Library Journal Yılın En İyi Resimli Kitabı Ödülü ve Publishers Weekly Yılın En İyi Kitabı Ödüllerine sahip olan eserimizin küçük kahramanı Laszlo karanlıkyan korkan bir çocuk. Bir gece Karanlık küçük Laszlo’yu odasında ziyarete gelir ve Laszlo bodruma inerek orada yaşamaya başlar.

KİRAZ AĞACI’YLA SOHBET: Timaş Çocuk’tan çıkmış olan Kiraz Ağacı ile Aramızdaki Mustafa isimli kitap. Bu kitabın yazarı Paula Peretti, kendi yaşam hikayesinden esinlenerek kaleme almış bu güzel eseri. Görme yetisini kaybedeceğini bilen küçük kahramanımız Mafalda’nın, önündeki bu karanlık yolda, yolunu bulabilme hikayesi çok önemli mesajlar veriyor bize.

HEMMARTİRAD’IN SERİSİ: Sekizinci seçkimiz, Nar Yayınları’ndan çıkan asla mesleği ressam olan Reza Hemmartirad tarafından hem yazılıp, hem resimlenen bir kitap serisi: Simurg,Luga, Huka, Mavik, Mako, ve Tuka. Serinin genel adı ise Harika Kanatlar Hikaye Dizesi. Parmak baskı tekniğiyle resimlenen eserlerin metni de resimleri kadar ilgi çekici. Masallar diyarına bir de bu sayfalardan yolculuk yapmak etkileyici olabilir.

REKLAM

KAYBEDENLER KULÜBÜ: Günışığı Kitaplığı’ndan yayınlanan, özellikle okul temalı kitaplarıyla tanınan yazar Andrew Clements tarafından yazılmış Kaybedenler Kulübü. Çok fazla kitap okumayan Alec, ders dinlemek yerine kitap okumayı tercih ettiğinde, soluğu müdür odasında alır. Ceza olarak dersleri bittiğinde Okul Sonrası Programına katılmak zorundadır artık. Bu program ona bir kitap kulübü kurma fikri verir ve ona bir kitap kulübü kurma fikri verir ve Alec için yeni bir mücadele başlamıştır.

DENİZ BİR DAMLA OLUR MU?: Seçkimizin sıon kitabı Uçan Balık Yayınları’ndan, yine çizimleri muhteşem bir eser; Bir Damla Deniz. Deniz bir damla olur mu hiç? Bilemiyoruz, demek ki oluyor yoksa koskoca yazar İngrid Chabbert, kitabına niye böyle bir isim koysun. Ali, birlikte yaşadığı büyükannesinin denizi görmek gibi bir hayali olduğunu ve bunu hiç gerçekleştiremediğini duyunca artık tek bir şey düşünür olmuştu; büyükannesinin hayalini gerçekleştirmesine yardım etmek. Ali’nin sevdiği birini mutlu etmek için neleri göze aldığını okurken, aklımıza muhakkak şu soru gelecektir: Biz sevdiğimiz için neyi göze alabiliriz?