Çocuklar tatilde camiye ‘çevrim içi’ gidecek

Diyanet İşleri Başkanlığı çocuklara milli ve manevi değerlerini öğretmek, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve dini bilgiler aktarmak amacıyla "Cami Görevlileri Çocuklarla Çevrim İçi Buluşuyor" projesi hazırladı. 25 Ocak-12 Şubat'ta hafta içi her gün çevrim içi olarak düzenlenecek proje kapsamında din görevlileri, vazife yaptığı caminin bulunduğu mahalledeki aileleri ve yaz Kur'an kursuna gelen öğrencileri bilgilendirip çocukların programa kayıt olmasını sağlayacak.

NAMAZ SURELERİ ÖĞRETİLECEK

Bu kapsamda Whatsapp, Google Duo, Discord ve Zoom gibi uygulamalar üzerinden yapılacak etkinliklerde ilkokul seviyesindeki çocuklara Sübhaneke, Tahiyyat, Rabbena dualarıyla Fatiha, Kevser ve İhlas sureleri, ortaokul öğrencilerine Sübhaneke, Tahiyyat, Salli-Barik, Rabbena, Kunut duaları ile Fatiha, Fil, Kureyş, Maun, Kevser, Kafirun, Nasr, Tebbet, İhlas, Felak-Nas sureleri öğretilecek.

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ETKİNLİK SONUNDA ÖDÜL VERİLECEK

Derslerin ilk 20 dakikalık diliminde dini bilgiler, ikinci 20 dakikalık diliminde ezber-dinleme, son 20 dakikalık diliminde ise anlatılan konu üzerinden soru-cevap bölümü yapılacak. Çocukların derse katıldığı gün için 20 puan, doğru verilen her cevap için 10 puan, ezberlenen her sure ve dua için ise 50 puanın verileceği etkinlerde, çocuğun derse katılımı, sorulara verdiği doğru cevaplar ve ezber durumu çizelgeye işlenecek. Etkinlik sonunda çocukların puan durumlarının değerlendirilmesinin ardından birinci, ikinci ve üçüncülere mahalli imkanlar ölçüsünde 12 Şubat Cuma günü ödül verilecek.