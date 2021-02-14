​Çocuklar ve gençler kötülüğe karşı yarışıyor​

Bir önceki yıl rekor düzeyde ilgi gören yarışmanın jürisine bu yıl aralarında Kral Şakir, Koca Kafalar, Fırıldak Ailesi gibi pek çok animasyonunda bulunduğu eserlerin çizeri ünlü karikatürist Varol Yaşaroğlu da katıldı.

Yeşilay’ın genç nesillerde bağımlılıklara ilişkin farkındalık oluşturmak ve onları yeteneklerini keşfetmeye teşvik etmek amacıyla düzenlediği Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması’nın 11’incisi için başvurular başladı. Bir önceki yıl rekor düzeyde ilgi gören yarışmanın jürisine bu yıl aralarında Kral Şakir, Koca Kafalar, Fırıldak Ailesi gibi pek çok animasyonunda bulunduğu eserlerin çizeri ünlü karikatürist Varol Yaşaroğlu da katıldı.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle düzenlenen yarışmaya; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri edebi ve görsel olmak üzere iki ayrı kategorideki eserleriyle katılabiliyor. Görsel kategoride afiş, resim, karikatür ve kısa video; edebi kategoride kompozisyon, şiir, öykü, deneme ve anı alanlarında üretilmiş bağımlılık konulu eserler yarışıyor. Başvurular 31 Mart’a kadar devam ediyor.

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PIRIL PIRIL BİR NESİL

Genç neslin bağımlılık konusundaki bakış açısından ve eserleriyle Yeşilay’ın mücadelesine ortak olmalarından mutluluk duyduklarını belirten Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, “Biz Yeşilay olarak 100 yılı aşkın süredir sağlıklı nesillerin yetişmesi hedefiyle çalışıyoruz. Gelen eserlere baktığımızda, gençlerin farkındalıklarının çok yüksek olduğunu ve okul sıralarında binlerce Yeşilaylı yetiştiğini söyleyebilirim. Onların pırıl pırıl zihinlerinden çıkan çalışmaları gördükçe heyecanımız daha da artıyor” diyor.

Çocukların yetenekleri desteklenmeli

Çocukluk hayallerinin geleceği şekillendirdiğini ve çocukların yeteneklerin açığa çıkmasını destekleyen bir çevrede büyümesinin önemli olduğunu belirten Varol Yaşaroğlu, “Ben bugün yaptığım işin hayalini çok küçük yaşlarda kurmaya başlamıştım. Karikatürler ilgimi çektikçe ben de çizmeye başladım ve durmadan çizdim. Bir çocuğun içinden yazmak, çizmek ya da başka bir şekilde kendini ifade etmek geliyorsa bu desteklenmelidir” dedi.

Toplamda 594 bin TL ödül verilecek