Çocuklara en anlamlı karne hediyeleri TOÇEV Dükkan'da

Pandeminin gölgesinde geçen 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ardından karne hediyesi telaşı başladı. Hediye arayışındaki aileler için en anlamlı hediyeler TOÇEV Dükkan’da satışa sunuluyor. Aileler, TOÇEV Dükkan’da satışa sunulan birbirinden anlamlı hediyelerle hem kendi çocuklarını hem de hem de maddi olanakları nedeniyle eğitim alamayan çocukları mutlu etme imkanını yakalıyor. Eğitime destek sertifikaları, Dilhan Ege Eryurt ile Bilim Sohbetleri Kartları ve Puduhepa Sohbet Kartları, Asuman Baytop İlham Seti, Dilhan Yastık Bebek, Puduhepa ve Kız Kardeşleri sertifikası gibi birbirinden anlamlı hediyelerin satışından elde edilen tüm gelir Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV)’e bağışlanıyor.

Puduhepa ve Kız Kardeşleri ailesine yeni üyesi Asuman Baytop İlham Seti ile doğa ve çevrenin önemine dikkat çekiliyor. Tuvana Büyükçınar’ın tasarımı ile hayat bulan Asuman Baytop bebeğin, daha parlak bir gelecek hayali ile aydınlatmaya çalışılan tüm çocuklar için ilham olması amaçlanıyor. Puduhepa ve Kız Kardeşleri projesi kapsamında hayata geçirilen Dilhan Ege Eryurt ile Bilim Sohbetleri Kartları ve Puduhepa Sohbet Kartları çocukların yaratıcılığını geliştiriyor ve bilimsel konularda bilgilendiriyor. Çocuklarının yaratıcı hayal gücünü harekete geçirmek, hedef belirlemek, duyu gelişimini desteklemek, empati becerisini geliştirmek ve bilimsel konularda bilgilendirmek isteyen aileler, kartlara TOÇEV Dükkan veya online satış noktalarından ulaşabiliyor.

Puduhepa ve Kız Kardeşleri projesinin ilk kız kardeşi Dilhan Ege Eryurt'un yastıklı kitap seti ile çocuklara bilim sevgisi aşılanıyor. Çocukların NASA'da çalışan ilk Türk bilim kadını Dilhan Ege Eryurt’tan ilham almaları için tasarlanan set; yastık, kitap, sticker ve kitap ayraçlarından oluşuyor.

TOÇEV Dükkan’a ulaşmak için; https://tocevdukkan.dukkan.im/...

TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) Hakkında

TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı), okumak isteyen ancak ailesinin maddi yetersizliği nedeniyle okuyamayan ya da çalışmak zorunda kalan çocuklara tüm eğitim hayatları boyunca maddi ve manevi destek veriyor. “Okumak her çocuğun hakkıdır” diyerek çıktığı yolda her çocuğu birey olarak kabul edip, onların kültürlü, bilgili, uyumlu, üretken olmaları ve toplumsal hayata kazandırılmaları için hiç durmadan çalışıyor. 1994 yılında 5 çocukla başlayan TOÇEV’in yolculuğu, hayata geçirdiği projelerle 27. yılına girerken 7 milyonu aşkın çocuk ile devam etmektedir.

Her adımında ve her projesinde barışçı, birleştirici, eğitici, şeffaf ve sevgi dolu olmayı kendine görev edinen TOÇEV bu misyonuyla da herkese örnek olmayı hedefliyor. 27 yıldır siyasetler üstü duruşuyla, her tür etnik ve ideolojik tanımlamanın üstünde ve dışında olmakla gurur duyuyor.

Puduhepa ve Kız Kardeşleri Projesi;

Puduhepa tarihteki ilk barış anlaşması olan Kadeş’e mührünü basan, sevgi ve barış sözcüklerini tabletlere ilk olarak kazıyan güçlü bir kadındır. Puduhepa proje ile aynı topraklarda doğduğu kız kardeşlerinin ve kızlarımızın geleceği için binlerce yıl sonra geri döndü. Puduhepa ve Kız Kardeşleri projesi ülkemizdeki kız çocuklarının kendilerine güvenen bireyler olarak büyümelerine destek olmak ve bunu yaparken Anadolu’dan çıkan kadınların başarı hikayeleriyle onlara yol göstermek ve güçlendirmek amacıyla hayata geçirildi. Anadolu’nun gerçek süper kahramanı kadınların başarı hikayeleri yeni yetişen çocuklara ilham olsun diye, bez bebekler, ilham dolu hikaye kitapları ve anne babalarla eğitmenlere yardımcı olacak gelişim setleri hazırlanıyor. Projenin geliri de TOÇEV aracılığıyla yine kızların eğitimine destek olarak geri dönüyor. Bez bebekleri biçen, diken, dolduran, işleyen kadınlara, evlerinde istihdam sağlayan projenin büyümesi, herkesin ekonomiye katkıda bulunmasına aracı oluyor.