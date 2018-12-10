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Çocuklara 'Noel Baba gerçek değil' diyen kişi gözaltına alındı - Amerika haberleri

Çocuklara 'Noel Baba gerçek değil' diyen kişi gözaltına alındı

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan 31 yaşındaki Urbanski isimli kişi çocuklara 'Noel Baba gerçek değil' dediği için gözaltına alındı.

AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD'nin Teksas eyaletinde, çocuklara "Noel Baba gerçek değil" diyen ve kiliseye gelen aileleri rahatsız eden kişi gözaltına alındı.

ABD basınındaki haberlere göre, Teksas'da yaşayan 31 yaşındaki Aaron Urbanski isimli kişi, bir kilisede düzenlenen "Noel Baba ile kahvaltı" etkinliğini protesto etti.

Kilisenin önündeki çocuklara "Noel Baba gerçek değil" diyen Urbanski, polis tarafından gözaltına alındı.

Polis yetkilileri ise Aaron Urbanski'nin kilisenin önünden ayrılmayı reddettiği ve kiliseye gelen aileleri rahatsız ettiği için gözaltına alındığını belirtti.

New Jersey eyaletinde geçen hafta bir öğretmenin görevine, öğrencilerine Noel Baba'nın gerçek olmadığını söylediği gerekçesi ile son verilmişti.

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