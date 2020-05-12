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Hayat Çocuklarda koronavirüsün ilk belirtisi sindirim sistemi semptomları olabilir
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Çocuklarda koronavirüsün ilk belirtisi sindirim sistemi semptomları olabilir

Yeni tip koronavirüsün çocuklarda sindirim sistemi semptomlarıyla başlıyor olabileceği bildirildi. Sonuçları "Frontiers in Pediatrics" dergisinde yayımlanan araştırma, çocuklarda ateş veya bulantı ve ishalin, Kovid-19 enfeksiyonu şüphesi doğurması gerektiğini ortaya koydu.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Araştırmada, çocuklarda ilk başta ortaya çıkan sindirim sistemi semptomlarının, virüsün hedef aldığı hücrelerdeki reseptör türlerine bağırsaklarda da rastlandığından, sindirim kanalında potansiyel bir enfeksiyonun göstergesi olabileceği belirtildi.

Çocuklardaki sindirim sistemi semptomları

Çin'in Vuhan kentinde Tongci Hastanesi Pediatri Bölümünde görevli doktor Vınbin Li, "Çoğu çocuk Kovid-19'dan sadece biraz etkilendi ve çok az sayıdaki ağır vakada sıklıkla altta yatan bir sağlık sorunu vardı. Çocukta solunum yolu semptomları veya başka bir hastalıktan muzdarip olma durumu yoksa erken dönemde teşhisi gözden kaçırmak kolay" değerlendirmesini yaptı.

  • Li, Kovid-19 hakkındaki deneyimleri doğrultusunda virüsün salgına dönüştüğü yerlerde özellikle ateş ya da bu hastalığa daha önce yakalandığına dair öykü varsa sindirim sistemi semptomları gösteren çocukların, virüsle enfekte olduğundan şüphelenilmesi gerektiğini vurguladı.

Doktor Li ve meslektaşları, öksürükle başlayan solunum yolu şikayeti göstermeden hastaneye kaldırılan, sonradan zatürre ve Kovid-19 teşhisi konulan çocuklarla yürüttükleri klinik çalışmada, söz konusu bulguyu elde etti.

Ekip, her 5 çocuktan 4'ünün hastaneye getirilmeden önce sindirim sistemi semptomları gösterdiğine işaret etti.

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