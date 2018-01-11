Çocuklardan feyiz alarak resim yapmaya başladı

Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nde 3 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Ali İhsan Karaboğa, burada eğitim gören çocuklardan etkilenerek resimle ilgilenmeye başladı.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yaşayan evli ve 4 çocuk babası 44 yaşındaki Ali İhsan Karaboğa, 2015'te Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başladı. Karaboğa, görev yaparken, boş zamanlarında astronomiden strateji oyunlarına kadar 8-13 yaş arası çocukların eğitim gördüğü atölyeleri yakından izleme fırsatı buldu. Çocukların çabasından etkilenen ve resim çizmeye merak salan Karaboğa, çocukların kalem tutuşundan fırça darbelerine kadar dersin her saniyesini yakından izledi.

Güvenlik görevlisinin merakını gören resim öğretmeni, Karaboğa'ya çizmesi için kağıt ve kara kalem verdi. İlk etapta anne ve babasının resmini çizen Karaboğa, o günden sonra kalemi elinden bırakmadı ve kısa sürede kendisine hayran bıraktıracak resimler yaptı.

REKLAM

Çocukların çabasından etkilenen Ali İhsan Karaboğa kendisine hayran bıraktıracak resimler yaptı

Çevresindekilerin "Ressam güvenlik" lakabını taktığı Karaboğa, 3 yıl içindeki değişimi şu şöyle anlattı:

"Böyle bir yeteneğim yoktu. Hiç elime kalem bile almamıştım. Resim öğretmeninin beni desteklemesiyle bu yeteneğim ortaya çıktı. Vakit buldukça resim çiziyorum. Resim çizince can sıkıntısı gidiyor. Kendimi resim yapmaya kaptırıyorum ne stres kalıyor ne de başka bir şey. Arkadaşların kalbini kırmamak için rica minnet resimlerini yapıyorum.

Sevdiğim kişilerin resmini çiziyorum. Sevdiğin kişinin resmini yapınca içindeki sevgi ne kadarsa o ortaya çıkıyor. Arkadaşların kalbini kırmamak için rica minnet resimleri yapıyorum ancak onlar severek yaptıklarım kadar güzel olmuyor. Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı'nın resmini yapıp kendisine hediye etmiştim. Son olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini yaptım. En uygun zamanda kendisine hediye etmek istiyorum."

REKLAM

Ali İhsan Karaboğa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini çizdi.

Karaboğa, ilerleyen süreçte çizdiği resimlerle sergi açmayı düşündüğünü kaydetti.

HAYAT İpekyolu'nun beş asırlık kervansarayı

HAYAT Bosna Hersek'in asırlık lezzeti: Boşnak böreği