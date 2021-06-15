Hayat Çocukları maceralı bir dünyaya davet ediyor
YENİ ŞAFAK KİTAP EKİ

Çocukları maceralı bir dünyaya davet ediyor

Merakla okunan Karaburun’un Gizemi de dört kafadarın yaz tatili macerasını anlatırken, bir yandan da dostluğun, dayanışmanın, doğa ve hayvan sevgisinin değerlerini hatırlatıyor. Karaburun’un Gizemi kitabı, çocukların yaz tatiline ayrı bir güzellik ve keyif katacak...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çocukları maceralı bir dünyaya davet ediyor
Karaburun’un Gizemi, İrem Almaç Yüce, SEV Yayıncılık

Yaz tatilleri, çocuklara dede ve büyükanneleriyle bir arada olma, özlem duydukları yazlık arkadaşlarına kavuşma fırsatı verirken, aynı zamanda bambaşka güzellikleri keşfetmenin kapılarını da açıyor. Redhouse Kidz (SEV Yayıncılık) tarafından yayımlanan Karaburun’un Gizemi, vahşi bir hayvanla bir insan arasındaki sıra dışı bağın ekseninde gelişen olaylarla örülü, merakla okunacak sürükleyici bir macera. Yazar İrem Almaç Yüce, yeni kitabında çocukları heyecanlı bir yaz tatili macerasının içine çekiyor. Aile büyükleriyle bir arada olmanın, yazlık arkadaşlarıyla buluşmanın, tavan arasındaki bir odayı düzenlemekten dalından meyve yemeye pek çok güzellikleri keşfetmenin zamanıdır yaz tatilleri. Merakla okunan Karaburun’un Gizemi de dört kafadarın yaz tatili macerasını anlatırken, bir yandan da dostluğun, dayanışmanın, doğa ve hayvan sevgisinin değerlerini hatırlatıyor. Karaburun’un Gizemi kitabı, çocukların yaz tatiline ayrı bir güzellik ve keyif katacak...

Karaburun’un Gizemi

İrem Almaç Yüce

Resimleyen: Ali Çetinkaya

Redhouse Kidz

124 sayfa

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