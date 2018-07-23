Çorum leblebisinden tespih ve bileklik tasarlanıyor

Çorum hatırası olarak leblebiden birçok ürünler yapıyorlar.

Leblebi denilince akla gelen Çorum'da takı tasarımcısı tarafından leblebiden tespih ve kolye yapıldı. Kent merkezindeki Sanat Sokağı'nda takı ve hediyelik eşya satışı yapan, tespih tutkusunu hobiye dönüştüren Mustafa Demirpençe, tespih ve bileklik gibi aksesuarlar tasarlamaya başladı.

Çorum leblebisiyle aksesuarlar yaptı

Demirpençe, yaptığı açıklamada, taze ve iri leblebi kullanarak tasarladığı tespih ve bileklikleri, çeşitli aksesuarlarla süsleyerek satışa sunduğunu söyledi.

Sanat Sokağı'ndaki iş yerinin vitrininde sergilediği ürünleri görenlerin şaşkınlık yaşadığını belirten Demirpençe, "Gerçek leblebi olup olmadığını soruyorlar. Plastik sananlar var" diye konuştu.

"Tespih kültürüyle leblebiyi buluşturduk"

İşe hobi olarak başladığını anlatan Demirpençe, şunları dile getirdi:

"Tespih tutkum vardı. Sonra kendimi geliştirdim. Leblebiden tespih yapma fikri aklıma geldi. Bugüne kadar leblebiden kurabiye, ekmek, kebap yapıldı. Biz de tespih kültürüyle leblebiyi buluşturduk. Son dönemde bileklik de moda oldu. Sonra onu da ekledik. Bunları hatıra olarak, araçların viteslerine koymak, aynasına asmak için yaptık. Leblebiden süs eşyası olarak neler yapabilirim diye düşünürken kumbara ve biblo yaptım. Güzel bir Çorum hatırası olacağını düşündük."

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