Hayat Çorum leblebisinden tespih ve bileklik tasarlanıyor
KÜLTÜR SANAT

Çorum leblebisinden tespih ve bileklik tasarlanıyor

Türkiye'nin leblebi üretimi konusunda en meşhur ili konumundaki Çorum'da takı tasarımcısı tarafından leblebiden yapılan tespih, bileklik ve süs eşyaları ilgi görüyor.

Haber Merkezi AA
Çorum hatırası olarak leblebiden birçok ürünler yapıyorlar.
Çorum hatırası olarak leblebiden birçok ürünler yapıyorlar.

Leblebi denilince akla gelen Çorum'da takı tasarımcısı tarafından leblebiden tespih ve kolye yapıldı. Kent merkezindeki Sanat Sokağı'nda takı ve hediyelik eşya satışı yapan, tespih tutkusunu hobiye dönüştüren Mustafa Demirpençe, tespih ve bileklik gibi aksesuarlar tasarlamaya başladı.

Çorum leblebisiyle aksesuarlar yaptı

Demirpençe, yaptığı açıklamada, taze ve iri leblebi kullanarak tasarladığı tespih ve bileklikleri, çeşitli aksesuarlarla süsleyerek satışa sunduğunu söyledi.

Sanat Sokağı'ndaki iş yerinin vitrininde sergilediği ürünleri görenlerin şaşkınlık yaşadığını belirten Demirpençe, "Gerçek leblebi olup olmadığını soruyorlar. Plastik sananlar var" diye konuştu.

"Tespih kültürüyle leblebiyi buluşturduk"

İşe hobi olarak başladığını anlatan Demirpençe, şunları dile getirdi:

  • "Tespih tutkum vardı. Sonra kendimi geliştirdim. Leblebiden tespih yapma fikri aklıma geldi. Bugüne kadar leblebiden kurabiye, ekmek, kebap yapıldı. Biz de tespih kültürüyle leblebiyi buluşturduk. Son dönemde bileklik de moda oldu. Sonra onu da ekledik. Bunları hatıra olarak, araçların viteslerine koymak, aynasına asmak için yaptık. Leblebiden süs eşyası olarak neler yapabilirim diye düşünürken kumbara ve biblo yaptım. Güzel bir Çorum hatırası olacağını düşündük."

Cerrahın elleri sosyal medyayı salladı
HAYAT
Cerrahın elleri sosyal medyayı salladı

Leyla Bilginel'den Sağlık Bakanlığı'na teşekkür
HAYAT
Leyla Bilginel'den Sağlık Bakanlığı'na teşekkür

Fotoğraf çektiremeyen hayran Nejat İşler'in dişini kırdı
HAYAT
Fotoğraf çektiremeyen hayran Nejat İşler'in dişini kırdı

Fenerbahçe'ye zorlu rakip

Fenerbahçe'ye zorlu rakip

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu.
Bu yıl 3 kez yapılacak

Bu yıl 3 kez yapılacak

ÖSYM adaylara büyük müjdeyi verdi.
Yeni teklif 21 gün

Yeni teklif 21 gün

Görüşülecek teklifte yaş ve ücret değişikliği yok.
Haddini aştı!

Haddini aştı!

​Bayern başkanından, Özil hakkında skandal sözler.
'Hanımefendiyi ikna etmeliler'

'Hanımefendiyi ikna etmeliler'

Akşener'in istifasına Bahçeli'den çarpıcı yorum
Soylu söylemişti

Soylu söylemişti

​Akşener'in istifası akılları bu açıklamayı getirdi.
Beklenen izin çıktı

Beklenen izin çıktı

​30 bin hektarlık alanda 5 yıl arama yapacaklar.
Erbil'de valiliğe saldırı

Erbil'de valiliğe saldırı

3 saldırgan personeli rehin aldı, 2 polis yaralı.
Durumu kritik

Durumu kritik

​Otomotiv sektörünü derinden sarsan haber.
Artık yeter

Artık yeter

'Kazanırken Alman, kaybederken göçmenim' deyip bıraktı.
200 bin TL maaş

200 bin TL maaş

Erdoğan'ın talimatıyla tavan sınırı kaldırıldı.
'Sonuçlarına katlanırsın'

'Sonuçlarına katlanırsın'

​ABD Başkanı Trump'tan İran'a tehdit gibi uyarı.
Saatte 67 araç

Saatte 67 araç

​Otomotivin başkenti olarak ifade ediliyor.
Yeni hafta için uyarı

Yeni hafta için uyarı

​Meteoroloji'den tüm yurdu ilgilendiren tahmin.

Müslümanların sessizliği İsrail'e cesaret verdi.
Bedellide kritik gün

Bedellide kritik gün

Yüzbinlerin gözü kulağı Meclis'ten gelecek haberde.
İki soluklu plan

İki soluklu plan

​Cumhurbaşkanı Erdoğan yakından takip edecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.