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Hayat

Çorum'da şap alarmı: 15 köy karantinaya alındı

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Büyükincesu köyünde görülen şap hastalığı nedeniyle 15 köy ve merkez mahalleleri karantinaya alındı.

11:34 . 7/08/2023 Pazartesi
IHA
15 köy ve merkez mahalleleri karantinaya alındı.

15 köy ve merkez mahalleleri karantinaya alındı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İlçemiz Büyükincesu köyünde şap hastalığı tespit edilmiş olup, 10 kilometre çapı içerisinde kalan Küçükincesu, Kamışlı, Çavuş, Kırankışla, Akçalı, Kemallı, Küçükpolatlı, Tatlı, Göller, Beşkız, Körkü, Salman, Ayağıbüyük, Gökçam Köylerinin ve Çiftlik Mahallesi hariç merkez mahallelerinin karantinaya alınmasına karar verildi.

Giriş ve çıkışlara kısıtlama

Bu bölgelere hayvan ve hayvansal ürünlerin giriş ve çıkışlarının kısıtlanmasına, hayvanların meraya bırakılmasının yasaklanmasına ve gerekli dezenfeksiyon tedbirlerinin alınmasına Sungurlu İlçe Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu kararı gereğince karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.



#Çorum
#Sungurlu
#Büyükincesu
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