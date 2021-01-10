Hayat Covid çocukların hayal dünyasına da girdi
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Covid çocukların hayal dünyasına da girdi

Covid çocukların hayal dünyasına da girdi

Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması kapsamında Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan sosyolojik araştırma raporunda çocukların resimleri analiz edildi. Prof. Dr. Fuat Güllüpınar “Yarışmanın bitimine yakın pandeminin başlamasına rağmen çocukların önemli bir bölümü, bu süreci ve salgının üstesinden gelmeye ilişkin çözüm önerilerini, umut verici ve yaratıcı bir perspektiften resmediyor” diyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yarışmaya ilk ve ortaöğretim çağındaki 6-14 yaş arasındaki çocukların toplam 3 bin 719 resminin betimsel sosyolojik analizi yapıldı.
Yarışmaya ilk ve ortaöğretim çağındaki 6-14 yaş arasındaki çocukların toplam 3 bin 719 resminin betimsel sosyolojik analizi yapıldı.

Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü iş birliği ile Pınar, bu yıl 39’uncusu düzenlenen Pınar Çocuk Resim Yarışması’na farklı bölgelerden katılan çocukların resimlerinin incelendiği sosyolojik bir çalışmaya imza attı. Yarışmaya ilk ve ortaöğretim çağındaki 6-14 yaş arasındaki çocukların toplam 3 bin 719 resminin betimsel sosyolojik analizi yapıldı.

DOĞA VE ÇEVRE TEMASI AĞIRLIKTA

Araştırmayı yapan Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Güllüpınar, “İncelediğimiz resimlerde doğa ve insan temalı resimlerin ön plana çıkması, kent hayatında doğal yaşam alanlarının daralmasıyla çocukların çevreye olan ihtiyaç ve özlemini gözler önüne seriyor. Araştırmada dikkat çeken bir diğer konu ise “Covid-19 pandemisi” oldu. Yarışma başvuru tarihleri her ne kadar karantina sürecinin başlarına denk gelse de çocuklar, “Yeni Normal”i hayal dünyalarından resimlerine taşıdı” diyor.

Güllüpınar, “Yarışma Temmuz 2020’de gerçekleştirilseydi resimlerin büyük bir çoğunluğu pandemiyi yansıtacaktı. Çocukların önemli bir bölümü, bu süreci ve salgının üstesinden gelmeye ilişkin çözüm önerilerini, umut verici ve yaratıcı bir perspektiften resmediyor. Çocuklarımız sürecin iyimser bir bakış açısıyla sona ereceğine inanıyor” diye konuştu.

Araştırmada erkek çocukların deniz manzaralı resimleri tercih ettiği görülürken kız çocuklarının ise insan resimleri çizdiği bulgusuna varıldı. Güllüpınar, “Marmara Bölgesi’nden gelen resimler incelendiğinde en çok ‘doğa ve insan’ temasının işlendiğini görüyoruz. Akdeniz Bölgesi’nde ‘toplumsal olaylar’ temasının güçlü bir tema olarak öne çıktığını tespit ettik. Doğu’dan gelen resimlerde doğa ve insan; çevre, portre ile tekil ve soyut nesneler temalarını, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden ise ‘bilişim, uzay ve teknoloji’ ile ‘natürmort’ temalı resimler çizmeyi ‘pandemi’ temalı resimlerden daha fazla tercih ettiklerini gördük” diyor.

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