CSO’ya görkemli açılış

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye, bizim dönemimizde sadece siyasette, ekonomide, savunmada değil, kültür, sanat, müzik, edebiyatta da prangalarından kurtulmuştur” dedi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Konser Salonu Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, müzik türleri arasında olduğu gibi müzisyenler, bestekarlar ve sanatçılar arasında da asla ayrım yapılamayacağını, Türkiye’de diğer pek çok hususta olduğu gibi müzik konusunda da bir dönem çok ciddi hataların yapıldığını belirtti.

GÜNDEM CSO'da muhteşem açılış

Cumhurbaşkanı Erdoğan

JAKOBEN ZİHNİYET ÇÖLLEŞTİRDİ

Türkiye’nin üzerine karabasan gibi çöken jakoben zihniyetten Türk müziğinin de payını aldığını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

“Milletin değerlerini, milletin zevk ve kültürünü gerilik emaresi olarak gören bu anlayış, sanat hayatımızın çölleşmesine sebep olmuştur. Öyle ki bu ülkede ‘müzik inkılabı’ adı altında Türk halk ve sanat müziğine ‘alaturka müzik’ denilerek yasaklandığı tuhaf dönemler yaşanmıştır. Ne zaman ülkemiz bu kültür faşistlerinin tasallutundan kurtulmuş işte o zaman Türk kültür ve sanat hayatı yeniden canlanmaya başlamıştır”