Hayat Cuma hutbesi Peygamberimizin dilinden dualar
AKTÜEL

20 Ocak Cuma hutbesinin konusu: Peygamberimizin dilinden dualar

Cuma hutbesi: Peygamberimizin dilinden dualar

Cuma namazı bu hafta da büyük bir katılımla kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı 10 Ocak Cuma Hutbesinin konusunu "Peygamberimizin dilinden dualar" olarak belirledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
10 Ocak Cuma hutbesinin konusu belirlendi.
10 Ocak Cuma hutbesinin konusu belirlendi.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı bu haftaki Cuma Hutbesinin konusu "Peygamberimizin dilinden dualar" olacak.

Muhterem Müslümanlar!

Fani dünya hayatında, gün gelir nimete nail olur, şükrederiz; gün gelir sıkıntıyla karşılaşır, sabrederiz. Başarı ve mutluluğu olduğu gibi, keder ve meşakkati de mümince karşılamaya gayret gösteririz. Bizler her durumda imanımızı ve tevekkülümüzü artıran, hayatımıza umut ve direnme gücü katan, eşsiz bir nimete sahibiz. İşte o nimet, ibadetlerin özü olan “dua”dır.

Dua, Allah’a içtenlikle yalvarıp yakarışımızdır. O’nun eşsiz kudreti karşısında zayıflığımızı itirafımızdır. O’nun lütfuna ve affına sığınma çabamızdır. O’na kulluğumuzu arz edip, O’ndan yardım istemektir.

Kıymetli Müminler!

Hutbeme başlarken okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Kullarım, beni sana sorarlarsa, bilsinler ki, ben onlara çok yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına karşılık veririm. Şu halde kullarım benim davetime uysunlar ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulsunlar.”

Allah Teâlâ’nın bir ismi de “el-Mücîb” yani “dualara icabet eden”dir. Bize bizden daha yakın olan Rabbimiz, gizli ya da açık bütün dualarımızı işiten, bilen ve kabul edendir.

Değerli Müslümanlar!

Her davranışında Rabbine karşı duyduğu sevgi ve sadakate şahit olduğumuz Allah Resûlü (s.a.s), dilinden duayı eksik etmezdi. Gece gündüz, kalabalıkta ve yalnızken, sevincinde, korkusunda, hüznünde, ahireti düşündüğünde, evinde, minberde, yolculukta, velhasıl her an ve her mekânda dua ederdi. Hayatı duayla ilmek ilmek işlerdi. Bizlere nasıl dua edeceğimizi de o öğretmişti.

Sabah olur, gün başlar, Peygamber Efendimiz şöyle dua ederdi: “Allah’ım! Senin kudretinle sabaha çıktık, senin kudretinle akşama gireriz. Senin kudretinle yaşar, senin kudretinle ölürüz. En son dönüşümüz de ancak sanadır.”

Gün boyunca, her işinde Allah’ın rızasını gözeten Resûl-i Ekrem (s.a.s), daima O’na dayanır, güvenir ve “Allah’ım! Bana hayırlısını ver ve benim için en hayırlısını seç.” diye dua ederdi.

“Allah’ım! Bize dünyada iyilik ver, âhirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru!” şeklinde niyazda bulunurdu.

Nihayet akşam olur, gün sona erer, Peygamberimiz geceyi şu duayla karşılardı:

“Ya Rabbi! Bu gecede olanların ve sonrasında olacakların hayrını senden dilerim. Bu gecede olanların ve daha sonrasında olacakların şerrinden de sana sığınırım.” Resûl-i Zişan Efendimiz, yatacağı zaman ise şöyle dua ederdi: “Sığınacak yeri ve ihtiyacını giderecek kimsesi olmayan niceleri varken; bizi yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah’a hamdolsun.”

Aziz Müminler!

Dua, dertlere deva bulmak, her türlü kötülükten korunmak, görünür-görünmez musibetlerden uzak olmak için kulun Rabbine ilticasıdır. Nitekim Peygamber Efendimiz Rabbine şöyle sığınırdı:

“Allah’ım! Acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah’ım! Nefsime takvayı nasip et ve onu arındır; onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun dostu ve velisi sensin. Allah’ım! Huşû duymayan kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.”

Muhterem Müslümanlar!

Bir mümin, dualarının kabul olmadığı düşüncesine asla kapılmamalıdır. Nitekim Peygamberimiz (s.a.s), bir hadisinde şöyle buyurur: “Sizden biriniz, ‘dua ettim de duam karşılık görmedi’ deyip acele etmediği müddetçe duası karşılık bulur.” Zira Yüce Rabbimiz, bazen dualarımız vesilesiyle bizi sayısız nimetlere erdirir. Bazen de üzerimizdeki bir musibeti kaldırır. Kimi zaman günahlarımızı affeder. Kimi zaman da istediğimizden daha hayırlısını bize ihsan eder.

O halde, Rabbimize yürekten ettiğimiz duaların mutlaka karşılık bulacağına inanalım. Duayla gelen bereketten, huzurdan, güvenden mahrum kalmayalım. Kendimize olduğu kadar, ailemize, sevdiklerimize, mümin kardeşlerimize, mazlumlara dua etmeyi unutmayalım. Anne babamızın, hastaların, yaşlıların ve muhtaçların duasını almaya gayret edelim.

Hutbemi Peygamberimizin bir duasıyla bitiriyorum: Image

“Allah’ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum.”
İşsizlik açıklandı

İşsizlik açıklandı

Ekim ayında oran yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti
Sigarakadar tehlikeli!

Sigara
kadar tehlikeli!

​Gıda ambalajlarındaki etiketlere mutlaka bakın.
İşçi servisi ileotomobil çarpıştı

İşçi servisi ile
otomobil çarpıştı

Aksaray'daki kazada 16 kişi yaralandı.
NATO Orta Doğu'ya genişlemeli

NATO Orta Doğu'ya genişlemeli

​ABD Başkanı oluşacak yeni ittifak için 'NATO-ME' ismini önerdi.
Şikayet yağıyor

Şikayet yağıyor

Satış rekoru kıran sitede isyan ettiren gecikme.
Balıkçı teknesi<br>tankerle çarpıştı

Balıkçı teknesi
tankerle çarpıştı

​Kaza sonrası denizde kaybolan 3 balıkçı aranıyor.

Onyekuru şoku

Onyekuru şoku

Galatasaray'ın yeni transferi kamp kadrosunda yok.
Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Sultan Teyze engelli oğlunu yuvaya vermemek için mücadele verdi.
Evini soyamadığı<br>ailenin aracını yaktı

Evini soyamadığı
ailenin aracını yaktı

Olay anı, saniye saniye kameralara yansıdı.
30 bin TL<br>ceza yediler

30 bin TL
ceza yediler

​Drift yapan 5 sürücü MOBESE'ye takıldı.
10 ile yağış uyarısı

10 ile yağış uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Çift yönlü<br>trafiğe kapatıldı

Çift yönlü
trafiğe kapatıldı

İstanbul Boğazı ​yoğun sis nedeniyle kapatıldı.
İpler kopuyor

İpler kopuyor

Fenerbahçe'de Damien Comolli krizi patlak verdi.
İlçedeki<br>her şey dondu

İlçedeki
her şey dondu

Hava sıcaklığı sıfırın altında 23 dereceyi gördü.
İran'dan yalanlama

İran'dan yalanlama

'Davet ettik, ancak katılım için bize bilgi verilmedi'
Zulmü bitirmek<br>için oradayız

Zulmü bitirmek
için oradayız

Ecdadımızın tarih yazdığı yerlerde adaletsizliği gidermek için varız.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.