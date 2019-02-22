Hayat Cuma hutbesi Yaşlılara hürmet ömrümüze bereket
AKTÜEL

22 Şubat ​Cuma hutbesi: Yaşlılara hürmet ömrümüze bereket

Cuma hutbesi: Yaşlılara hürmet ömrümüze bereket

Cuma namazı bu hafta da büyük bir katılımla kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, hazırladığı 22 Şubat Cuma Hutbesinin konusunu "Yaşlılara hürmet ömrümüze bereket" olarak belirledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diyanet 22 Şubat Cuma Hutbesinin konusunu belirledi.
Diyanet 22 Şubat Cuma Hutbesinin konusunu belirledi.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı bu haftaki Cuma Hutbesinin konusu "Yaşlılara hürmet ömrümüze bereket" olacak.

اَللّٰهُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وَشَيْبَةًۜ يَخْلُقُ مَا يَشَٓاءُۚ وَهُوَ الْعَل۪يمُ الْقَد۪يرُ.

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مَا أَكْرَمَ شَابٌّ شَيْخًا لِسِنِّهِ إِلاَّ قَيَّضَ اللَّهُ لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ سِنِّهِ.

22 Şubat Cuma mesajları
HAYAT
22 Şubat Cuma mesajları

Muhterem Müslümanlar!

Mekke’nin fethedildiği gündü. Hasret bitmiş, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) ve güzide ashabı yıllar önce zorla çıkarıldıkları yurtlarına dönmüşlerdi. Müminler sevinçle birbirine sarılıyor, böyle bir günü lütfettiği için Allah’a şükrediyorlardı. Resûl-i Ekrem’in hicret arkadaşı, sâdık dostu Hz. Ebûbekir ise şehre girer girmez doğruca babasının yanına gitmişti. İslam’ı kabul etmesini çok arzu ettiği babasını alıp Resûlüllah’ın huzuruna getirdi. Allah Resûlü, yaşlılıktan saçı sakalı ağarmış, gözleri görmeyen Ebû Kuhâfe’yi karşısında görünce her zamanki mütevazı, zarif ve hürmetkâr hali ile şöyle buyurdu: “Bu ihtiyarı evinde bıraksaydın da biz ona gitseydik olmaz mıydı?”

Aziz Müminler!

Hayat, mevsimler gibidir. Baharı, yazı, sonbaharı, kışı vardır. Hayatın her dönemi, ayrı özelliklere ve güzelliklere sahiptir. Kul olarak iyi işler yapmak, ibadet ve taat ile hayata anlam katmak için bu dönemlerin her biri birer fırsattır. İnsanı kemâle ulaştıran, olgun bir mümin olmanın huzurunu yaşatan en kıymetli dönem ise yaşlılıktır. Yaşlılık, bedenin yorulduğu ancak ruhun tecrübeyle yoğrulduğu bir bilgelik dönemidir.

REKLAM

Kıymetli Müslümanlar!

Yaşlılar, Allah’ın dualarına icabet ettiği, ihsan ve ikramına mazhar kıldığı kimselerdir. Milli ve manevi değerlerimizi, kültürümüzü yarınlara taşıyan, geçmişimizle geleceğimizi birbirine bağlayan en değerli köprülerimizdir. Onlar, yuvalarımızın dayanağı, bereket kaynağıdır. Ağarmış saçları, bükülmüş belleri toplumumuz için birer rahmet ve mağfiret vesilesidir. Sağlığının ve geçen yıllarının kıymetini bilen bir yaşlı, güzel bir insandır. Çünkü Sevgili Peygamberimiz, “İnsanların en hayırlısı kimdir?” sorusuna cevaben “Ömrü uzun, ameli güzel olandır” buyurmuştur.

Değerli Müminler!

İnsanoğlu, ailesi ve çevresiyle sürekli irtibat hâlinde olmak, beşerî ilişkilerini sürdürmek ister. Yaşlılık döneminde bu ihtiyaç ve bağlılık daha da artar. Yaşlıları hayatın coşkusundan uzaklaştırmak, toplumdan dışlamak onları mutsuzluğa ve yalnızlığa sürükler. Halbuki saygı gören, hali hatırı sorulan, fikrine danışılan bir yaşlı, kendisini huzurlu ve güvende hisseder. Yalnızlığın ve terk edilmişliğin sebep olacağı sıkıntı ve bunalımlardan kurtulur.

Kıymetli Müminler!

Hayatta ilgi, sevgi ve desteğimizi en çok hak edenlerin başında anne babamız gelir. Resûlüllah (s.a.s), “Rabbin rızası, anne babanın rızasına, öfkesi de anne babanın öfkesine bağlıdır” buyurmuştur. Anne babamıza göstereceğimiz şefkat ve merhamet, onların huzurlu bir yuvaya en çok ihtiyaç duyduğu ihtiyarlık çağında ayrı bir önem taşır. Ömürlerinin bu en hassas döneminde onların yanı başında olmak, ihtiyaçlarını karşılamak, hayır dualarını almak bize Allah’ın rızasını kazandıracak en önemli vesilelerdendir.

REKLAM

Bir evladın, yaşlı anne babasını kimsesiz ve sahipsiz bırakması ise büyük bir vefasızlıktır. Nitekim Allah Resûlü (s.a.s), yanında annesi ile babasından biri yahut her ikisi ihtiyarlayıp da onların hoşnutluğunu kazanamadığı için cennete giremeyen kişi hakkında “Burnu yerde sürtünsün” buyurarak böyle bir kimsenin nasipsizliğine işaret etmiştir.

Muhterem Müslümanlar!

Her yaşlıda kendi hayat serüvenimizi görmek, akıl sahibi olmanın bir gereğidir. Bugünün ihtiyarları dünün gençleri olduğu gibi, bugünün gençleri de yarının ihtiyarları olacaktır. Rabbimiz bu gerçeği Kur’ân-ı Kerim’de şöyle dile getirmektedir: “Allah, sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir, kudret sahibi olandır.”

O halde, küçükken bizi hayata hazırlayan yaşlılarımıza biz de bugün ihtimam gösterelim. Hayatlarını kolaylaştırmak ve tecrübelerinden faydalanmak için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirelim. Unutmayalım ki, yaşlılarımıza hürmet, ömrümüze bereket katacaktır. Hutbemi Peygamberimiz (s.a.s)’in şu hadis-i şerifiyle bitiriyorum: “Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşından dolayı hürmet ederse, Allah da ona yaşlılığında kendisine hürmet edecek birisini hazırlar.”

/**/
400 bin bina risk altında

400 bin bina risk altında

​Binanızın riskli olup olmadığını tespit edebileceğiniz 7 detay.
Adres netleşiyor

Adres netleşiyor

Trakya'da taşınılacak yer için iki bölge öne çıkıyor.
Seçmenledalga geçiyorlar

Seçmenledalga geçiyorlar

​Aday oldukları partiler ve afişlerin sürekli değişmesi seçmenin de kafasını karıştırdı.
AK Parti'ninTBMM Başkan adayı

AK Parti'ninTBMM Başkan adayı

Temayül yoklamasından Mustafa Şentop çıktı.
Kar Trakya'dangiriş yapacak

Kar Trakya'dangiriş yapacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika saatli uyarı.
100. Yıl genelgesi

100. Yıl genelgesi

Tasarlanan özel logo, tüm yazışmalarda kullanılacak.
Tamamı muvazzaf 295 askere gözaltı

Tamamı muvazzaf 295 askere gözaltı

​İstanbul'da FETÖ'nün kriptolarına operasyon.
200 asker kalacak

200 asker kalacak

​Beyaz Saray, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Gönüllere girdik

Gönüllere girdik

​AK Parti'nin Küçükçekmece adayı Temel Karadeniz yeni dönem projelerini, Yeni Şafak'a anlattı.
Hakem mağduru

Hakem mağduru

​F.Bahçe'den sonra G.Saray da Avrupa'ya veda etti.
'Serdar' turuelimizden aldı

'Serdar' turuelimizden aldı

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne veda etti.
Yüzde 12 büyüdü

Yüzde 12 büyüdü

​Türkiye'nin borsada tek halka açık limanı olan Trabzon Limanı, yatırımcısını memnun ediyor.
Suriye'yi görüştüler

Suriye'yi görüştüler

Erdoğan ile Trump telefon görüşmesinde önemli kararlar aldı.
Brezilya sınırını kapatıyor

Brezilya sınırını kapatıyor

Maduro, kapatma kararını halkı korumak için aldı.
Konsept değişti:Bataklık kurutulacak

Konsept değişti:Bataklık kurutulacak

27 bin yeni personel ve 30 SİHA siparişinin anlamı ne?
Riskli binaları boşaltın

Riskli binaları boşaltın

Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Kiranızı biz ödeyeceğiz.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.