2 Ekim'e özel Cuma mesajları

Haftanın En güzel ve resimli cuma mesajları 2 Ekim 2020. Kısa, anlamlı, güzel, resimli Cuma mesajları burada.

2 Ekim Cuma mesajları

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. (Cum'a, 62/9) Hayırlı cumalar.

"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür..." (M1976 Müslim, Cum’a, 17) Cumamız mübarek olsun!

Allah'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. (Hadis-i Şerif) Hayırlı cumalar.

Allah'ım Sen affedicisin, affı seversin, beni de affeyle (Hadis-i Şerif) Hayırlı cumalar.

Resimli cuma mesajları

"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı cumalar.

"Allah'ım, Sen yardım istenilensin, dualar ancak sana ulaşır, duaları sen kabul edersin, güç ve kuvvet ancak Allah ile birlikte vardır. (Tirmizî, "De'avât", 94) Cumamız mübarek olsun.

Resimli cuma mesajları

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun...

Allah'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. (Hadis-i Şerif) Cumamız mübarek olsun.

Resimli cuma mesajları

"Ey Allah’ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru." (Buhârî, "De’avat", 55) Hayırlı cumalar.

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Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.

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