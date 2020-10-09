Bu hafta da camileri dolduracak olan vatandaşlar, cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor.

Biz de sizler için Diyanet takvimine göre, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Konya, Bursa, Antalya'da cuma namazı saatlerini derledik. Haberimizde bugün için il il namaz vakitlerini bulabilirsiniz.

Cuma namazı saat kaçta?

İstanbul'da cuma namazı saati: 12.56

Ankara'da cuma namazı saati: 12.41

İzmir'de cuma namazı saati: 13.04

Bursa'da cuma namazı saati: 12.56

Antalya'da cuma namazı saati: 12.50

Konya'da cuma namazı saati: 12.42

Adana'da cuma namazı saati: 12.31

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Cuma namazı kaç rekattır?

Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.

Cuma namazı nasıl kılınır?

Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.

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İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekat Cumanın farzı kılınır.

Cuma namazında imam-hatip, Fatiha suresi ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.