Cuma namazında tüm camilerde yağış için dua edildi

"Besmele: Berekete Açılan Kapı" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okundu.

Besmele ile başlanan her sözün hayırlı, her işin bereketli, çıkılan her yolun istikamet üzere olduğu vurgulanan hutbede, "Besmele, dünya ve ahirette rahmet ve huzura açılan kapının anahtarıdır. O halde, besmele ile açılsın tüm sevgi ve merhamet kapıları. Son bulsun kin ve düşmanlık duyguları. Besmele ile güven kazansın sözlerimiz. Besmele ile bereketlensin işlerimiz. Besmele ile anlam bulsun bütün hayatımız" ifadeleri kullanıldı.

Son zamanların en kurak günlerinin yaşandığına dikkati çekilen hutbede, "Kar ve yağmur olarak tecelli edecek ilahi rahmete muhtacız. Geliniz, hep birlikte rahman ve rahim olan Rabbimize yakaralım. Ey merhameti bol Allah'ım acziyetimizi sana arz ediyoruz. Bizlerden rahmetini esirgeme. Allah'ım semadan rahmet damlalarını indiren sensin. Üzerimize bereketli kar ve yağmur indir. Topraklarımızı ve bizi suya hasret bırakma" duası edildi.

