Hayat Cumhurbaşkanı Erdoğan önce öpüp sonra başına koymuştu İşte 129 yıllık o sancağın hikayesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan önce öpüp sonra başına koymuştu: İşte 129 yıllık o sancağın hikayesi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. Yıl Dönümü Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan 129 yıllık Osmanlı sancağı hediye edildi. İngiltere’deki bir müzayededen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katkılarıyla vatan topraklarına getirilen 25 Mart 1893’te Katar’daki Osmanlı kalesine yardıma giden Binbaşı Yusuf Bey kumandasındaki Osmanlı birliğine ait sancağı Cumhurbaşkanı Erdoğan önce öpüp, sonra başına koydu. İşte o sancağın hikâyesi...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkalede önce öpüp sonra başına koymuştu: İşte 129 yıllık o sancağın hikayesi: Cumhurbaşkanı Erdoğanın öptüğü sancağın hikayesi ne?
1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan Osmanlı sancağını öpmüştü.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün önceki günkü açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İngiltere’den satın alınan sancak hediye edilmişti. İşte o sancağın hikâyesi...

Hürriyet'te yer alan habere göre; Osmanlı, Arap yarımadasının Kızıldeniz tarafına hâkimdi. Bütün Müslümanlar için kutsal olan Mekke ve Medine de bu yakadaydı. Ancak doğu yakası, yani Basra Körfezi tarafı da stratejik açıdan çok önemliydi. Bugün Kuveyt’in bulunduğu bölge Osmanlı idaresi sisteminde ‘Basra vilayeti’ olarak geçiyordu. Arap yarımadasının Basra kıyıları da işte bu vilayete bağlıydı. Katar ise bu kıyılardaki Osmanlı hâkimiyet bölgelerinin stratejik noktalarından biriydi. Osmanlılar Katar’ın bulunduğu bölge için 16. yüzyıldan itibaren hem Portekizlilerle hem İngilizlerle mücadele etmişti. Bu mücadele daha sonra Vahhabi-Suudi Araplara karşı da devam etmişti.

19. yüzyıla gelindiğinde Katar, Osmanlı’nın Basra vilayetine bağlı bir kaza (ilçe) idi. Osmanlılar bu kazanın “kaymakam” sıfatlı yöneticisini oradaki yerel aşiretlerden seçiyordu. Kaymakamlık her ne kadar Osmanlı’ya bağlı olsa da merkezden yönetimi çok zordu. Sık sık sorunlar çıkıyordu. Dolayısıyla telkin veya müzakerelerle çözülemeyen sorunlara askeri müdahalelerin yapılması kaçınılmaz oluyordu. 1893’te yine böyle bir anlaşmazlık ortaya çıktı.

BİNBAŞININ BİRLİĞİNE SALDIRI

Osmanlı birlikleri ile yerel aşiretler çatıştılar. Çatışmalar uzayınca Katar’daki Osmanlı kalesine Binbaşı Yusuf Bey kumandasındaki 400 kişilik takviye birliği gönderildi. Ancak bu birlik 25 Mart 1893’te Vecbe denilen yerde saldırıya uğradı. Birçok asker şehit oldu. Bu olaydan sonra ilişkiler çok gerildi. Katar Kaymakamı Şeyh Casim olayı soruşturan heyete saldırıyı çöl Bedevilerinin yaptığını, kendi birlikleriyle alakası olmadığını ve Osmanlı’ya sadık olduğunu anlattı. Ancak savunmalarına itibar edilmedi, Kaymakam Casim bu olaydan sonra görevden alındı.

12 BİN STERLİNE SATIŞA ÇIKTI

Bu çatışmalarda birliğin sancağı da kayboldu. İşte o sancak yıllar sonra geçen ekim ayında Londra’da Christie’s şirketinin müzayedesinde ortaya çıktı. Kırmızı renkli, 150x162 cm boyutlarındaki ipek sancağın üzerinde çeşitli surelerden ayetler vardı. Müzayede evi, 12 bin sterline satışa çıkardığı sancağın yeşil renkli bir benzerinin Sakıp Sabancı Müzesi’nde yer aldığını da belirtiyordu. Ayrıca sancağın Gazze’de İngilizlerle savaşan Türk askerlerinin kullandığı sancağa benzerliğine de dikkat çekiliyordu. 28 Ekim 2021’deki müzayededen önce, 4 Ekim’de Hürriyet bu sancağı “Osmanlı sancağı Londra’da satışta” başlığıyla haberleştirmişti. Sancağın satışta olduğunun duyulmasının ardından ilgili bakanlık tarafından satın alındığı anlaşıldı. Böylece 25 Mart 1893’teki saldırıda kaybolan o sancak 129 yıl sonra yine bir mart ayında anavatanındaki nihai yerine ulaşmış oldu...

ÇAVUŞOĞLU’NU DA BİNBAŞI YUSUF KARŞILAMIŞTI

Tarihi bir tesadüf olarak 2015’te Katar’da açılan askeri üsteki askeri birliğin komutanlığına Binbaşı Yusuf (Petek) atanmış ve Çavuşoğlu’nun 2016’daki ziyaretinde kendisine üssü bu binbaşı gezdirmişti.

İngiltere'den getirilen Osmanlı askerlerinin sancağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi
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İngiltere'den getirilen Osmanlı askerlerinin sancağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehitler Abidesi'nde düzenlenen '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. Yılı Anma Töreni'ne katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un şahsi olarak İngiltere'den alarak Türkiye'ye getirdiği 25 Mart 1893'te Katar'daki Osmanlı kalesine yardıma giden Binbaşı Yusuf Bey kumandasındaki Osmanlı birliğine ait olan Osmanlı Sancağı, Çanakkale'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verildi.


Osmanlı sancağı 129 yıl sonra Çanakkale'de
FOTOĞRAF 9
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Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'ndaki Şehitler Abidesi'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.<br><br>
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tören programı kapsamında Çanakkale Savaşları kahramanları rölyefinin yer aldığı Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.<br><br>
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Etkinlik, saygı duruşunda bulunulması, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.<br><br>
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Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, 107 yıl önce bugün Çanakkale Boğazı'nın denizden geçilemeyeceğinin tüm dünyaya gösterildiğini vurguladı.<br><br>
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Çanakkale Savaşları'nın detayları hakkında bilgi veren Yaldız, şunları kaydetti:<br><br>\"Tüm dünyaya karşı azmin, cesaretin ve fedakarlığın sayısız örneklerinin sergilendiği Çanakkale Savaşları, vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda asil Türk milletinin hangi zorluklara göğüs gerebileceğinin en zor şartlar altında dahi neleri başarabileceğinin en güzel örneklerinden biridir. Ülkemizin bugün ulaştığı seviye, başta Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları olmak üzere Kore'de, Kıbrıs'ta, teröristle mücadelede ve sınır ötesinde icra edilen harekatlarda hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin eseridir. Aziz şehitlerimizin yüreklerimizde yaktıkları ateş, vatanımıza yönelecek her türlü tehdide karşı vereceğimiz mücadelede sarsılmaz inancımıza, tükenmez gücümüze sonsuz kaynak teşkil etmektedir. Ülkemizin birliğine göz diken düşmanlarımızın ve terör örgütlerinin kutsal vatan topraklarına yönelik tüm tehditleri, dün olduğu gibi bugün de asil Türk milleti ve onun bağrından çıkmış aziz şehitlerimizden ve kahraman gazilerimizden ilham alan şanlı ordumuz tarafından bertaraf edilecektir.\"<br><br>Yaldız, Çanakkale'nin sonsuza dek geçilemeyeceğini belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan için şehit düşenleri, hayatını kaybeden gazileri rahmet ve şükranla andıklarını söyledi.
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Osmanlı sancağı 129 yıl sonra Çanakkale'de<br>25 Mart 1893'te Katar'daki Osmanlı kalesine yardıma giden Binbaşı Yusuf Bey kumandasındaki Osmanlı askerlerine ait sancak, İngiltere'deki bir müzayededen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katkılarıyla Türkiye'ye getirildi.<br><br>
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Tarihi sancak, törende Bakan Ersoy tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sancağı öpüp alnına koyduktan sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a teslim etti. Akar, sancağı üç kez öpüp alına koyarak teslim aldı.
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Törende, Büyük Çamlıca Camisi İmam Hatibi Kerim Öztürk, Kur'an-ı Kerim okudu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Çanakkale şehitleri için dua etti.<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitlik Anı Defteri'ni imzaladıktan sonra beraberindekilerle şehitliklere karanfil bıraktı.
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Erdoğan, tören alanından ayrılırken, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Uluslararası Balkan Kooperatifi ve İzmir Balkan Boşnak Kültür Derneğinin \"Bosna Gazileri Çanakkale'de Projesi\" kapsamında Türkiye'ye getirdiği Boşnak gazilerin sevgi gösterisine onları selamlayarak karşılık verdi.<br><br>Tören, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemilerinin Çanakkale Boğazı'ndan geçişiyle sona erdi.
Osmanlı sancağı 129 yıl sonra Çanakkale'de
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü töreninde, İngiltere'den Türkiye'ye getirilen, 25 Mart 1893'te Katar'daki Osmanlı kalesine yardıma giden askerlerin sancağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi.


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